أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار رصد فيروسات الإنفلونزا والفيروسات التنفسية في مصر، حيث بلغت نسبة العينات الإيجابية للفيروسات 11% مقابل 89% لفيروسات أخرى خلال نوفمبر 2026.

أكدت وزارة الصحة والسكان ، استمرار المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي ل فيروسات الإنفلونزا والفيروسات التنفسية في جميع محافظات الجمهورية، من خلال منظومة وطنية متكاملة للترصد الوبائي والمعملي.

أشارت الوزارة إلى أن نتائج الترصد خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2026 أظهرت أن نسبة العينات الإيجابية لفيروسات الإنفلونزا في مصر بلغت 11% من إجمالي عينات الحالات التي خضعت للفحص.

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تفاصيل نسب انتشار الفيروسات الموسمية

قارنت وزارة الصحة والسكان هذه النتائج بـ89% لمجموعة من الفيروسات التنفسية الأخرى التي تنشط في مثل هذا التوقيت من كل عام، مقابل 16% وفق البيانات العالمية للفترة نفسها.

أضافت الوزارة أن هذا الرقم أقل من نسبة العام الماضي التي بلغت 20%، مضيفة أن تحليل الأنماط الفيروسية للعينات الإيجابية أظهر وجود فيروس الإنفلونزا A/H1N1 بنسبة 33%، وفيروس A/H3 بنسبة 41%، وفيروس الإنفلونزا B بنسبة 26%.

أوضحت الوزارة أن هذه الأنماط من الأنماط المعروفة لفيروسات الإنفلونزا الموسمية وتخضع للمتابعة المستمرة، مما يضمن سرعة اكتشاف أي تغيرات وبائية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

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آليات الترصد الوبائي والمعملي في المستشفيات

أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصر تمتلك منظومة قوية ومتكاملة لترصد الأمراض التنفسية تعتمد على الانتشار الجغرافي الواسع والتكامل بين الترصد الوبائي والمعملي.

تتم المتابعة من خلال الترصد الروتيني للحالات المترددة والمحجوزة في نحو 600 مستشفى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 30 موقعًا مختارًا لترصد الأمراض التنفسية الحادة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.

يتم توزيع هذه المواقع جغرافيًا على جميع المحافظات، حيث تعتمد المنظومة على سحب العينات من الحالات المشتبه في إصابتها وإجراء الفحوصات اللازمة بالمعامل المركزية للصحة العامة والمعامل الإقليمية بالمحافظات.

يسهم هذا العمل في التعرف على الفيروسات المنتشرة وتحديد أنماطها، إلى جانب متابعة التسلسل الجيني للفيروسات بما يسهم في رصد أي تحورات أو تغيرات جينية محتملة، وتقييم خصائصها الوبائية، ودعم سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

الأعراض الشائعة والإجراءات الوقائية المطلوبة

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الأعراض المصاحبة للإنفلونزا الحالية تتفق مع الأعراض المعتادة للإنفلونزا الموسمية.

تشمل هذه الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والسعال واحتقان الحلق والرشح وآلام الجسم والعضلات والصداع والإجهاد العام، مما يؤكد أن الأنماط السائدة موسمية معروفة.

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار أن نتائج الترصد لم تكشف عن أي مؤشرات على ظهور فيروس إنفلونزا جديد أو نمط وبائي مستجد يستدعي القلق، مشددًا على أن ارتفاع أو انخفاض معدلات الإصابة يرتبط بطبيعة موسم الانتشار.

نوه المتحدث الرسمي إلى أن وجود حالات خلال هذه الفترة أمر متوقع ولا يشير إلى خطر وبائي غير معتاد، مما يعزز ثقتنا في استقرار الموقف الصحي الحالي.

التوصيات الطبية لحماية الفئات الأكثر عرضة

شدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعلى رأسها غسل اليدين بانتظام والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة.

أوصى المتحدث الرسمي بتجنب الاختلاط عند ظهور أعراض تنفسية واستخدام الكمامة عند الحاجة، مع ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

تشمل هذه الفئات الأكثر عرضة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مما يتطلب تضافر الجهود لضمان حماية هذه الشرائح الضعيفة.

تواصل وزارة الصحة والسكان متابعة الموقف الوبائي على مدار الساعة وتحديث البيانات وتحليل نتائج الترصد بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمؤشرات الوبائية والمعملية.

دعت الوزارة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، لضمان سلامة الجميع وحفاظًا على الاستقرار الصحي في البلاد.