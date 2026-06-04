وزارة الداخلية: لا تهاون مع هدم القيم المجتمعية

أصدرت وزارة الداخلية بياناً يؤكد فيه على ضرورة عدم تهاون مع هدم القيم المجتمعية، وتحتضن الحملة الأمنية الصارمة التي انطلقت بتنسيق عالي المستوى لضبط صانعات المحتوى الذين يهددون أمن المجتمع.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً يؤكد فيه على ضرورة عدم تهاون مع هدم القيم المجتمعية ، وتحتضن الحملة الأمنية الصارمة التي انطلقت بتنسيق عالي المستوى لضبط صانعات المحتوى الذين يهددون أمن المجتمع ، وتضمن البيان أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى ب نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإشارات مخلة والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

وتم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإشارات مخلة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وتم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وتم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. كما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإشارات مخلة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وتم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





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