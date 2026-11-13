وزارة الإسكان: 9 شروط أساسية لحجز وحدات "بيتك في مصر"

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعلن عن 9 شروط عقارية وفنية إلزامية لحجز الوحدات في مبادرة بيتك في مصر، مع تفاصيل رسوم الإلغاء وآليات السداد والمراحل الزمنية المحددة للحجز.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عن مجموعة من الشروط العقارية والفنية الصارمة التي يلتزم بها المتقدمون لحجز وحدات سكنية في الطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر. تهدف هذه الاشتراطات إلى ضمان شفافية عملية الحجز وتوضيح حقوق والتزامات المشترين من المصريين بالخارج ومقيمي الداخل على حد سواء، مما يضمن استكمال الإجراءات القانونية بشكل سليم.

شروط التخصيص واستلام الوحدة السكنية

تؤكد كراسة الشروط أن تخصيص الوحدة السكنية يكون شخصيًا للمقدم، ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة العامة للاستصلاح والاسكان، بشرط سداد جميع المستحقات المالية المتبقية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.

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يلتزم المشتري باستلام الوحدة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إخطاره رسميًا بموعد الاستلام، وفي حال عدم تواجد المشتري لاستلام الوحدة في الموعد المحدد، فإنه يلتزم بسداد جميع المستحقات المالية المستحقة عند الاستلام، مما يعني استبعاد أي عذر لتأخير السداد.

يجب على المتقدم استكمال الإجراءات المالية والعقارية المقررة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها لدى الهيئة، مع مراعاة الضوابط المنظمة للتنازل عن الوحدة أو إلغاء تخصيصها أو إعادة تسليمها، وذلك لضمان انسيابية العملية وسلامة الحقوق للطرفين.

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حالات إلغاء التخصيص ورسوم الخصم المالية

حددت وزارة الإسكان حالات محددة يجوز فيها إلغاء تخصيص الوحدة، وتشمل عدم استكمال سداد المبالغ المطلوبة وفقًا لبدائل السداد المحددة بالاشتراطات المالية، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية وحساب مجلس الأمناء خلال المهلة الممنوحة للسداد.

كما يشمل أسباب الإلغاء عدم التعاقد على الوحدة واستلامها في الموعد المحدد للاستلام، وفي هذه الحالة يتم خصم مصاريف إدارية بنسبة واحد بالمائة من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى نسبة نصف بالمائة لحساب مجلس الأمناء، وذلك بحد أدنى خمسمائة دولار أمريكي.

في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الوحدة، يتم خصم مصاريف إدارية بنسبة واحد بالمائة، ونسبة نصف بالمائة لحساب مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الوحدة، فضلًا عن مقابل إشغال الوحدة بواقع سبعة بالمائة سنويًا من إجمالي قيمتها، اعتبارًا من تاريخ الاستلام وحتى تاريخ إعادة التسليم.

الاشتراطات الفنية والاستخدام السكني للمشروع

يرتبط المشتري بشروط قانون البناء الموحد رقم مائة وتسعة عشر لسنة ألفين وثمانية ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، ويلتزم بسداد وديعة الصيانة المقررة وفقًا للشروط المحددة للمشروع والوحدة، لضمان استدامة المرافق والخدمات المشتركة.

تتكون مساحة الوحدة المعلنة من المساحات الإجمالية التي تشمل الحوائط الداخلية والخارجية ونصيب الوحدة من المنافع المشتركة، ولا يجوز للمخصص لهم الوحدات إجراء أي تعديلات على الوحدة السكنية دون الرجوع إلى جهاز المدينة والحصول على الموافقات اللازمة مسبقًا.

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الوحدات المطروحة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الغرض المخصص له الوحدة، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق اللائحة العقارية التي قد تصل إلى فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

مراحل اختيار الوحدات وتواريخ السداد المحددة

تبدأ مرحلة اختيار وتحديد بديل السداد خلال الفترة من إحدى عشر يناير ألفين وسبعة وعشرين حتى الخامس عشر من يناير لعام ألفين وسبعة وعشرين، ويختار العميل أحد البدائل المحددة وهي سداد مئة بالمائة أو خمسين بالمائة أو خمسة وعشرين بالمائة من قيمة الوحدة.

يتم تحديد ترتيب أولوية اختيار الوحدات وتأكيد الحجز بناءً على نسبة السداد التي يختارها العميل، حيث تدخل المرحلة الثانية للعملاء الذين اختاروا سداد خمسين بالمائة من قيمة الوحدة، مما يؤثر بشكل مباشر على ترتيبهم في اختيار الوحدات المتاحة.

يدخل العميل إلى صفحة المشروعات عبر المنصة الإلكترونية، ويختار المشروع والوحدة المطلوبة، ثم يستكمل بيانات الوحدة التي تشمل النموذج ورقم المبنى والدور ورقم الوحدة، بجانب بيانات المتقدم، لضمان دقة المعلومات وحسن إتمام عملية الحجز النهائي.