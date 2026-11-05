وزارة الزراعة تصدر 797 ترخيص تشغيل للثروة الحيوانية والداجنة أكتوبر

وزارة الزراعة تصدر 797 ترخيص تشغيل للثروة الحيوانية والداجنة في أكتوبر لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المربين بتمويلات ومشاريع جديدة.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار 797 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال شهر أكتوبر. وشمل هذا العدد الكبير منح 102 تصريح لمزاولة نشاط تربية الماشية ل صغار المربين ، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان الالتزام بالضوابط العلمية والفنية.

تعزيز الإنتاج ورفع الأمان الحيوي

جاءت هذه الخطوة وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والذي استعرض فيه جهود وأنشطة القطاع خلال الشهر المنصرم. أوضح سليمان أن هذه الجهود تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين، وتطوير آليات العمل بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

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تسجيل إضافات الأعلاف ومعايير الجودة

وكشف رئيس القطاع عن الموافقة على 811 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، منها 522 تسجيلة محلية و289 تسجيلة مستوردة، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني. وأكد أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص طبقًا للمواصفات القياسية المستهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات التربية، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات النهائية المتوفرة للمواطنين.

المشروع القومي للبتلو ودعم صغار المربين

وأشار سليمان إلى موافقة وزير الزراعة على اعتماد تمويلات جديدة ضمن المشروع القومي للبتلو بقيمة 80 مليونًا و885 ألف جنيه، لصالح صغار المربين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 1148 رأس ماشية. وأوضح أن إجمالي التمويل المخصص للمشروع القومي للبتلو تجاوز حتى الآن 11 مليارًا و535 مليون جنيه، استفاد منه نحو 46 ألفًا من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات، وبلغ إجمالي الرؤوس الممولة نحو 544 ألف رأس ماشية، سواء لإنتاج اللحوم أو الألبان، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

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التوسع في المناطق الصحراوية ومراكز التجميع

وأضاف رئيس القطاع أنه تم خلال الفترة ذاتها إصدار 52 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي، وفق اشتراطات الأمن الحيوي، بهدف التوسع المنظم خارج الكتل السكنية. كما جرى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التشغيل واختبارات التجانس لخطوط إنتاج الأعلاف في 70 مصنعًا، تضم 180 خط إنتاج مخصصًا لإنتاج أعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل لهذه المرافق الحيوية.

حملات تفتيشية وضبط مخالفات السوق

وتابع سليمان أنه تم طرح كميات من بيض المائدة، بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، من خلال 7 منافذ تسويقية متحركة في عدد من المحافظات، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح بين 20 و25%. وأشار إلى مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجعة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع بهدف زيادة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والإشراف على إعدام شحنة تضم 4.5 طن من إضافات الأعلاف المرفوضة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المستوردة.

التعليمات التوعوية وحركة الصادرات

وأعلن سليمان تنظيم 12 ندوة توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات، تناولت أفضل الممارسات في تغذية القطعان ورعايتها، وسبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية، بهدف نقل المعرفة التطبيقية إلى صغار المربين. وأضاف أنه تمت الموافقة على تصدير كميات من أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف المصنعة محليًا، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، وبيض المائدة بمختلف صوره، فضلًا عن أنواع من الدواجن المجمدة تشمل السمان والبط والحمام والرومي والأرانب، إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية.