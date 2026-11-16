وزارة الأوقاف تدشن حملة تدريبية لتأهيل 528 محفظا على الكتاتيب

وزارة الأوقاف تنظم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام لتأهيل 528 محفظا للقرآن من 6 محافظات، بهدف تعزيز مهارات التحفيظ وترسيخ القيم في الكتاتيب.

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق دورة تدريبية مكثفة تهدف إلى تأهيل وتحسين كفاءة محفظي القرآن الكريم في مختلف المحافظات المصرية، وذلك ضمن المبادرة الاستراتيجية "عودة الكتاتيب". تنعقد هذه الفعالية الهامة في أكاديمية الأوقاف الدولية، وتشمل برنامجاً تدريبياً شاملاً يستهدف تعزيز الأدوار التربوية والقيمية للكتاتيب في بناء أجيال واعية.

برنامج تدريبي شامل لتأهيل المحفظين

تنظم الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف بالتعاون مع الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد هذه الدورة، التي تستمر من 16 إلى 18 نوفمبر 2026، وذلك برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري. يأتي هذا الحدث في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لمبادرة "عودة الكتاتيب" لتعزيز مكانتها التاريخية والمعاصرة في المجتمع.

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بدأت فعاليات الدورة بتكريم الشيخ محمد مجدي عوض، مدير عام التدريب، الذي أوضح أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي تنمية مهارات المحفظين، والتعريف بالتراث التاريخي للكتاتيب، ودورها المحوري في حفظ الهوية الدينية واللغوية للأمة. تهدف المبادرة إلى تأهيل إجمالي لـ 528 محفظاً ومحظظة على مستوى الجمهورية، موزعين على أربع دورات تدريبية متتالية.

تشمل المشاركة في هذه الدورة الـ 132 متدرباً ومتدربة القادمين من محافظات متعددة، هي السويس والأقصر ودمياط والشرقية والمنيا والوادي الجديد. وتخصص كل دورة ثلاثة أيام لتغطية الجانب النظري والتطبيقي، حيث تتركز كل دورة على 132 متدرباً لضمان جودة التدريب وفعاليته.

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محاضرات علمية حول التحفيز النفسي واللغة العربية

تضمن اليوم الأول من الفعاليات محاضرتين علميتين وورشة عمل عملية، حيث تناول الدكتور أحمد غانم، الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الأزهر الشريف وعضو المكتب الفني لوزير الأوقاف، موضوع "التأهيل النفسي والاجتماعي لمحفظي القرآن الكريم". استعرض الدكتور غانم الأسس اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومحفزة داخل حلقات التحفيظ، مع التركيز على أهمية مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب وتفاوت قدراتهم الجسدية والعقلية.

أكد الدكتور أحمد غانم أن أسلوب المحفظ يلعب دوراً حاسماً في تكوين شخصية الطالب من خلال ممارسات الاحترام والتشجيع، مشدداً على ضرورة مواكبة خصائص أجيال العالم الرقمي والاستفادة من سرعة استيعابهم وقدراتهم الإبداعية في عملية التعليم.

في السياق نفسه، ألقيت المحاضرة الثانية التي حملت عنوان "أثر الكتاتيب في تعزيز الحفاظ على اللغة العربية" على يد الدكتور محمد فيصل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعضو المكتب الفني. استعرض الدكتور فيصل المهارات الأساسية للغة العربية وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، بالإضافة إلى مهارة التذوق اللغوي التي تبرز أهميتها في تعليم اللغة لغير الناطقين بها.

أوضح الدكتور محمد فيصل أن الكتاتيب أسهمت تاريخياً في تنمية هذه المهارات لدى المتعلمين، بدءاً من الاستماع والتعرف على أصوات الحروف، مروراً بالتحدث والقراءة، وصولاً إلى الكتابة، مما يؤكد دورها الأصيل في ترسيخ اللغة العربية وتعزيز ملكتها لدى النشء المصري.

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ورش عمل تطبيقية وخطوات مستقبلية

اختُتمت فعاليات اليوم الأول بورشة تدريبية عملية قدمها الشيخ علي الدين محمد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، تناولت الجوانب الإدارية المتعلقة بالكتاتيب وآليات العمل بها بفعالية. كما تضمنت الورشة تدريباً ميدانياً على الطريقة البغدادية في تحفيظ القرآن الكريم، وبيان أساليب تطبيقها بشكل صحيح في حلقات التحفيظ الحديثة.

أكد الشيخ علي الدين محمد سلامة في ختام الورشة على أهمية مواصلة الجهود للارتقاء برسالة وزارة الأوقاف في النهوض بالكتاتيب وتطوير أدائها بشكل مستمر. وأشار إلى أن القيام بالمهمة التربوية والتعليمية العظيمة التي تضطلع بها الكتاتيب يمثل شرفاً كبيراً ومسئولية جليلة تجاه الأجيال القادمة.