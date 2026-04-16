وزارة الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا جديدًا وتجدد 10 مساجد في 9 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 17 مسجدًا جديدًا وصيانة وتجديد 10 مساجد أخرى في 9 محافظات مصرية، ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيوت الله وتوفير بيئة مناسبة للمصلين. وبذلك يصل إجمالي المساجد المفتتحة منذ يوليو 2025 إلى 994 مسجدًا، فيما بلغت تكلفة تطوير وصيانة المساجد منذ عام 2014 حوالي 27.2 مليار جنيه.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الخميس، عن افتتاح 17 مسجدًا جديدًا يوم غد الجمعة، موزعين على 9 محافظات مختلفة في أنحاء الجمهورية. يأتي هذا الافتتاح ضمن الجهود المتواصلة للوزارة في إعمار بيوت الله وتحديثها، حيث شملت الافتتاحات إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد عشرة مساجد، وصيانة وتطوير خمسة مساجد أخرى. وتؤكد الوزارة التزامها بتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار اهتمامها البالغ ب إعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا وفكريًا.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الأوقاف، فقد وصل إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية شهر يوليو من عام 2025 وحتى الآن إلى 994 مسجدًا. وتفصيلًا، منها 772 مسجدًا تم إنشاؤها حديثًا أو خضعت لعمليات إحلال وتجديد، بالإضافة إلى 222 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها. وتؤكد الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ شهر يوليو من عام 2014 بلغ 14483 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و208 ملايين جنيه، مما يعكس حجم الاستثمار الكبير في تطوير البنية التحتية للمساجد. وتضمنت المساجد التي تم إحلالها وتجديدها مسجد النور بقرية 15 بحر البقر التابعة لمركز الحسينية، ومسجد خليل الشبراوي بقرية شنبارة التابعة لمركز أبو حماد. كما تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ منصور بقرية تندة بمركز ملوي، ومسجد نور الإسلام بعزبة شبرا اليمن بقرية بني خيار التابعة لمركز أبو قرقاص. وفي صعيد مصر، تم إحلال وتجديد مسجد الإمام علي بن أبي طالب بقرية السمطا قبلي بمركز دشنا. أما المساجد التي خضعت للصيانة والتطوير فشملت مسجد التقوى بقرية الشيخية بمركز فقط، ومسجد الشيخ عبد الرشيد بمنطقة ساحل البقيلي بقرية الشرقي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، ومسجد الإمام علي بن أبي طالب بنجع هلالي بقرية الدهسة بمركز فرشوط، ومسجد الشيخ أحمد أبو زيد بقرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي. وفي محافظة الإسماعيلية، تم الإعلان عن مساجد أخرى سيتم افتتاحها. وتعمل وزارة الأوقاف بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين على تطوير بيوت الله وتحديثها باستمرار، بهدف توفير أماكن عبادة لائقة ومريحة للمصلين في مختلف ربوع الجمهورية. ويأتي هذا الجهد في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور المسجد كمركز للتنوير الديني والثقافي والاجتماعي، وتوفير بيئة حضارية تليق بقدسية هذه الأماكن. وتشمل خطط الوزارة المستقبلية استهداف اعتماد 300 منشأة رعاية أولية بنهاية عام 2026 لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتطوير كافة القطاعات الخدمية. على صعيد آخر، وفي سياق الأنشطة الحكومية الأخرى، يستعرض وزير الخارجية المصري جهود مصر الحثيثة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدًا على الدور المصري المحوري في استقرار المنطقة. كما تتابع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تأثير رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة على جودة الهواء خلال اليوم وغدًا، مما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثارها. وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل إعادة رضيعة تم اختطافها من والدتها في مستشفى الحسين، مؤكدة على سرعة التحرك الأمني لحماية الأطفال وضمان سلامتهم. وفي المجال الرياضي، وسط صدام مع النادي الأهلي، قرر اتحاد الكرة إحالة أحد أعضاء لجنة الحكام للتحقيق، مما يشير إلى وجود توترات وخلافات داخل الأوساط الرياضية





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

في ذكرى ميلاده.. حكاية الشيخ الشعراوي والرياضةتحل اليوم ذكرى ميلاد الشيخ محمد متولى الشعراوي، حيث ولد رحمة الله عليه في 15 أبريل 1911 ميلادية، الموافق 17 ربيع الأول 1329هجرية، اشتهر بخواطره التي فسَّر فيها

جنايات المنيا: السجن المشدد لمتهم تعدى على صغيرةقضت محكمة الجنايات بالمنيا، بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم بعد إدانته

الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة غدا الجمعة .. موقف الحسابات الفلكيةتستطلع دار الإفتاء مساء غد الجمعة هلال شهر ذي القعدة لعام 1447 هجرياً، الموافق 17 أبريل 2026، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية...

تحذير من 'الأرصاد': رياح وسحب رعدية وأمطار تصل لحد السيول غداأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا عاجلا بشأن الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2026...

الليلة 17 من أداجيو تشهد حضور أحمد خالد صالح وصبري فواز ونورهان شعيبشهد في إطار التفاعل المستمر مع العرض المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير”، شهدت الليلة السابعة عشرة من العرض، والثانية في

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية والقنوات الناقلةيستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حاسمة أمام نظيره شباب بلوزداد، مساء الجمعة 17 أبريل 2026، ضمن منافسات إياب الدور ن

