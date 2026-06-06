وزارة المالية تعلن موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادات الجديدة

تعلن وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اعتبارا من 18 يونيو، استباقا لإجازة رأس السنة الهجرية، وتضمن الخبر تفاصيل حزمة الزيادة الجديدة في الأجور التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية يوليو 2026، تشمل رفع الحد الأدنى للأجر إلى 8 آلاف جنيه، وعلاوات دورية بنسب 12% و15%، وزيادة الحافز الإضافي، alongside زيادة مخصصات الأجور بنسبة 13.3% وحركة ترقيات ودعم للعاملين بالقطاع الصحي.

يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعرف على موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد الصرف تزامنا مع إجازة رأس السنة الهجرية، وذلك في إطار التيسير على الموظفين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل بدء العطلات الرسمية.

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 18 يونيو الجاري، للعاملين بجميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والجهات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف على مستوى الجمهورية. ومع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2026، تدخل حزمة الزيادات الجديدة في الأجور حيز التنفيذ، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 100 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.

تشمل الحزمة رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريا، إلى جانب منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، بينما يحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%. كما تقرر زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيها شهريا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.

تعكس المؤشرات المالية استمرار الدولة في دعم بند الأجور وتعويضات العاملين، حيث ارتفع الإنفاق على الأجور بنحو 63.3 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 13.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي. وسجل إجمالي الإنفاق على الأجور نحو 538.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى أبريل 2026، مقارنة بـ475.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور، من خلال حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تعزيز مستويات الدخل وتحسين الأوضاع المعيشية، في إطار جهود الدولة لدعم العاملين وأصحاب المعاشات ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة. ومن المقرر أيضا تنفيذ حركة الترقيات الدورية للموظفين المستوفين للشروط القانونية حتى 30 يونيو 2026، والتي تشمل العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

كما تتضمن الحزمة المالية الجديدة دعم العاملين بالقطاع الصحي من خلال منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيها شهريا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارا من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه. وفقا للتعديلات المقررة، ترتفع مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على النحو التالي: الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه. الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه. درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.

الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه. الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه. الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه. الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه





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مرتبات Juin 2026 زيادة الأجور الحد الأدنى للأجر وزارة المالية العام المالي 2026

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