وزارة العمل تعلن فتح باب التقديم لمشروع توظيف في المنيا براتب يصل لـ 40,000 جنيه وتكاليف سفر وسكن مجانية، ويستمر التقديم من 24 حتى 25 نوفمبر 2026.

أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم لمناصب عمل جديدة في مشروع استثماري بالمحافظة، مع توضيح أن الرواتب الصافية للوظائف المعلنة تبدأ من 14,250 جنيه وتصل إلى 40,000 جنيه، مشيرة إلى أن التقديم والاختبارات والتعيين مجانية بالكامل.

تفاصيل الراتب والشروط الوظيفية

وتشمل التخصصات المطلوبة للعمل في المشروع وظائف لحامين، وفورمجية خرسانة، وحدادين مسلح، وفنيي تركيبات، بالإضافة إلى نقاشين ومبيضي محارة، وعمال مساعدين، مما يغطي طيفاً واسعاً من المهارات الفنية والحرفية اللازمة للمشروع.

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ويحصل المقبولون على نظام عمل بواقع 26 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة، إلى جانب توفير سكن مكيف، ووجبات يومية، ووسائل مواصلات من وإلى موقع العمل، وتأمين شامل، مما يضمن بيئة عمل مستقرة ومريحة للكوادر البشرية.

مواعيد التقديم والمكان المحدد

ويبدأ التقديم والاختبارات من يوم 24 نوفمبر 2026 وحتى 25 نوفمبر 2026، وذلك في مديرية العمل بالمنيا الكائنة في 69 شارع سعد زغلول بجوار مدرسة ناصف الإعدادية، على أن يتم الحضور بأي أوراق تعيين متاحة مع نموذج 111 تأمين صحي وصورة شخصية.

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كما أُتيح التواصل عبر الرقمين 01029951811 و01040988442، لتسهيل استفسارات المتقدمين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال فترة التقديم والاختبارات لضمان وصول المعلومات الدقيقة لجميع الراغبين في العمل.

آليات الدعم الحكومي للمستفيدين

تسعى وزارة العمل من خلال هذا الإعلان إلى توفير فرص عمل مستدامة للعاطلين عن العمل في المنطقة، مع التركيز على تغطية تكاليف المعيشة الأساسية مثل السكن والمواصلات لتقليل الأعباء المالية على الموظفين الجدد.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتنشيط سوق العمل وتحسين مستويات الدخل للأسر المصرية، من خلال توفير وظائف ذات رواتب تنافسية ومعاشات تقاعدية مضمونة وفق أنظمة التأمين الاجتماعي المعتمدة.

التزامات المتقدمين والإجراءات اللازمة

يتمثل التحدي الرئيسي في الفترة المحددة لتقديم الطلبات، حيث يجب على جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة، وإحضار المستندات المطلوبة بدقة لتجنب أي عوائق birocratic.

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ويعتبر التأمين الصحي نموذج 111 من المستندات الحيوية التي يجب تقديمها، بالإضافة إلى صور شخصية حديثة وأوراق التعيين المتاحة، لضمان إتمام إجراءات القبول بشكل سلس وفي الوقت المحدد.

تأثير المشروع على الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مباشرة، وتحويل الدخل المتحصل إلى إنفاق محلي يدعم القطاعات التجارية والخدماتية في المنطقة المحيطة بموقع المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير السكن والمواصلات يخلق طلباً إضافياً على خدمات الرعاية الصحية والترفيهية، مما يعزز الدورة الاقتصادية داخل المحافظة ويدعم الاستقرار الاجتماعي للأسر العاملة.