وزارة النقل: تقدم ملحوظ في محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

كشفت وزارة النقل عن صور جديدة تظهر progress الإنشاءات في محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع بطول 1100 كيلومتر، مع بدء التشطيبات الخارجية والداخلية، ضمن الجدول الزمني المحدد. يخدم الخط مناطق صناعية وسياحية وزراعية، ويعزز التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويربط بين محافظات الصعيد والموانئ، كما يتكامل مع الخطوط الأخرى للشبكة.

أعلنت وزارة النقل عن تحقيق progress ملحوظ في أعمال الإنشاءات لمحطات الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يمتد بطول 1100 كيلومتر من محطة (الفيوم/ بني سويف) وحتى مدينة أبو سمبل.

وф Ammonia أن الصور المنشورة تظهر بدء أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية لعدد من المحطات، مما يؤكد التقدم وفق الجداول الزمنية. يتضمن الخط الثاني إنشاء 36 محطة (10 للقطار السريع و26 للإقليمي) في مواقع استراتيجية تتقاطع مع محاور النيل، مما يحقق التكامل مع شبكات الطرق ويسهل التنقل بين المدن والمراكز العمرانية والتنموية. كما سيتصل الخط الثاني con الخط الأول في محطة حدائق أكتوبر، ومع الخط الثالث في محطة قنا، مما يشكل شبكة نقل مترابطة





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القطار الكهربائي السريع الخط الثاني وزارة النقل محطات القطار التنمية الاقتصادية السياحة الصعيد

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