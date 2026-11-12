وزارة النقل تنفي شائعات قائد قطار أسوان 2010 وتؤكد خضوع الحادث للتحقيق القضائي

وزارة النقل تكشف زيف ادعاءات قائد القطار رقم 2010 حول تعطيل الرحلة، مؤكدة أن تحقيقات النيابة العامة هي الوحيدة المخولة بتحديد مسؤوليات حادث التصادم بين القطارين 134 و2010.

أكدت وزارة النقل في مصر رسمياً زيف الادعاءات التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول توقف القطار رقم 2010 المتجه إلى أسوان، مشيرة إلى أن تصريحات قائد القطار بشأن عدم استجابة أبراج المراقبة كانت كذباً وافتراءً.

جاء ذلك بعد تأكيد كل من المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للتواصل المباشر مع قائد القطار، الذي نفى بشدة صحة ما نُسب إليه من أقوال تتعلق بتعطل الجرار وتوقفه لأكثر من ساعة وثلث قبل برج جرزا.

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تفاصيل الاتصال المباشر مع قائد القطار 2010

أوضحت الوزارة أن التحقيق المبدئي مع قائد القطار أظهر أن المعلومات المنتشرة حول استغاثة قائد القطار برؤساء ثلاثة أبراج مراقبة دون استجابة هي غير صحيحة تماماً، وذلك في أعقاب حادث التصادم الكارثي الذي وقع بين القطارين رقمي 134 و2010.

وأشار بيان الوزارة إلى أن المهندس محمد عامر والمهندس وجدي رضوان قاما بالاتصال المباشر بشخص قائد القطار رقم 2010، والذي أعرب خلال المكالمة عن استغرابه من تداول معلومات كاذبة تنتقص من مسؤولياته المهنية، مؤكداً أن ما نُشر في الإعلام الاجتماعي لا يعكس الواقع الفني لعملية إدارة حركة القطار قبل الحادث.

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استقلال النيابة العامة في تحقيقات الحادث

شددت وزارة النقل على أن التحقيقات الخاصة بحادث التصادم بين القطارين 134 و2010 تخضع حالياً لسيطرة النيابة العامة، بوصفها الجهة القضائية المختصة الوحيدة بمباشرة التحقيقات والكشف عن أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات بدقة، وفقاً للأصول القانونية السارية.

وتابعت الوزارة أنها تلتزم بعدم التعليق أو النفي أو التأكيد على أي جوانب وردت في محاضر التحقيقات، احتراماً لاستقلالية النيابة العامة، موضحة أن قرار تشكيل لجنة فنية مختصة لدراسة أسباب الحادث قد صدر بالفعل، وأن تحديد المسؤوليات的最终 سيترتب على نتائج هذه التحقيقات الدقيقة.

دعوة للإعلام بالمصداقية واحترام التحقيقات

وطالبت وزارة النقل كافة وسائل الإعلام الموثوقة والمواقع الإلكترونية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بتحري الدقة العالية والمصداقية المطلقة عند نشر أي معلومات تتعلق بحادث قطار أسوان، وذلك لمنع التضليل الإعلامي الذي قد يؤثر على سير التحقيقات.

وأهابت الوزارة بعدم استباق نتائج التحقيقات القضائية أو تداول معلومات غير موثقة على أنها حقائق ثابتة، مشددة على ضرورة الانتظار حتى تعلن النيابة العامة النتائج الرسمية، حفاظاً على سمعة المؤسسات وسلامة المعلومات المتداولة أمام الرأي العام، وذلك حتى تاريخ صدور الأحكام النهائية.