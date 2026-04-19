وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات أبريل 2026 اليوم.. وحد أدنى للأجور 8 آلاف جنيه وعلاوات إضافية

تبدأ وزارة المالية اليوم، 19 أبريل، صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالدولة، لمدة خمسة أيام متصلة، مع تبكير صرف متأخرات شهر مارس. وتتضمن الإجراءات إقرار حد أدنى للأجور يبدأ من 8 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى علاوات دورية واستثنائية.

تبدأ وزارة المالية اليوم، 19 أبريل، ولمدة خمسة أيام متصلة، صرف مرتبات شهر أبريل لعام 2026، لجميع العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة. وقد أعلنت الوزارة بدء عملية صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 ، مع تبكير صرف متأخرات شهر مارس. وستستمر عملية الصرف على مدار خمسة أيام عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) لجميع العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

ويأتي هذا القرار وفقًا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرًا، والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية، سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية، أو وحدات التنمية المحلية، وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة. تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 19 أبريل وحتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري. وأكدت وزارة المالية، في هذا الصدد، أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الوزارة وجميع الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، وذلك بهدف التيسير عليهم وصون حقوقهم. تسعى وزارة المالية بكل جهد للتيسير على الموظفين وأسرهم، ومساندتهم بشتى الطرق بقدر الإمكان، من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات العامة، إيمانًا منها بضرورة «التسهيل على المواطنين». وستكون مرتبات العاملين بالدولة متاحة في ماكينات الصرف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، حيث سيتم إتاحة المرتبات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية. علاوة على ذلك، تبدأ وزارة المالية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في إقرار الحد الأدنى للأجور، والذي سيبدأ من 8 آلاف جنيه شهريًا. سيضاف إلى هذا الحد الأدنى علاوات دورية بنسبة 12% للعاملين بقانون الخدمة المدنية، و 15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، بالإضافة إلى علاوة استثنائية بقيمة 750 جنيهًا. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين بالدولة، وضمان حصولهم على حقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة عمل محفزة للعاملين في القطاع الحكومي. إن صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، ومع إضافة العلاوات المقررة، يمثل دفعة قوية للموظفين، ويعكس اهتمام الدولة بتقدير جهودهم وإسهاماتهم في بناء الوطن. وتشمل خطط الوزارة المستقبلية أيضًا مراجعة شاملة لنظم الأجور والحوافز، بهدف تحقيق العدالة والتوازن، وضمان تنافسية الرواتب مع القطاع الخاص، بما يخدم مصلحة العاملين والاقتصاد الوطني على حد سواء. كما يتم التركيز على تطوير نظم إدارة الموارد البشرية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة العمليات الإدارية والمالية، مما يصب في النهاية لصالح المواطنين من خلال تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية. لا يقتصر الأمر على الجوانب المالية فحسب، بل تسعى الوزارة أيضًا إلى تعزيز ثقافة التطوير المهني والتدريب المستمر للعاملين، لرفع كفاءتهم ومهاراتهم، وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات. هذا الاهتمام الشامل بكافة جوانب حياة الموظفين يعكس رؤية واضحة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على تحقيق تطلعات الدولة وطموحات شعبها. إن تبكير صرف متأخرات مارس، وصرف مرتبات أبريل في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى خطط تحسين الحد الأدنى للأجور والعلاوات، كلها مؤشرات إيجابية تدل على أن الدولة تضع مصلحة مواطنيها في مقدمة أولوياتها. سيتم التركيز في الفترة القادمة على متابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها دون أي تأخير أو معوقات. كما سيتم عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الجهات الإدارية المختلفة لتقييم مدى الالتزام بالتعليمات، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ. وتأتي هذه الخطوات في سياق أوسع يشمل العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام. إن الاستقرار المالي للموظفين هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، ولهذا السبب تولي الوزارة هذه المسألة أهمية قصوى. نأمل أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الروح المعنوية للعاملين، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل رفعة الوطن. وتؤكد الوزارة على أن أبوابها مفتوحة دائمًا للاستماع إلى ملاحظات وشكاوى الموظفين، والعمل على حلها بشكل سريع وفعال. إن بناء علاقة ثقة وشراكة بين الحكومة والعاملين بالدولة هو هدف أساسي تسعى الوزارة إلى تحقيقه. كما أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات، وتقليل أي تعقيدات بيروقراطية قد تواجه الموظفين. وسيتم تفعيل نظم إلكترونية متقدمة لضمان سرعة ودقة عمليات الصرف، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية. إن الشفافية والمصداقية هما مبدآن أساسيان تلتزم بهما الوزارة في جميع تعاملاتها. وستقوم الوزارة بنشر كافة التفاصيل المتعلقة بمواعيد صرف المرتبات والعلاوات، لضمان علم جميع المعنيين بها. إن هذه المبادرات تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي، وجعله أكثر جاذبية للكفاءات. وتشمل الخطط المستقبلية أيضًا تطوير آليات تقييم الأداء، وربط الترقيات والحوافز بالأداء المتميز، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. إن اهتمام الوزارة بصرف المرتبات في مواعيدها المقررة، ومع إقرار الزيادات والعلاوات، يعكس إيمانها بأهمية دور العاملين في الدولة، وتقديرها لجهودهم. إن الهدف النهائي هو تحقيق الرضا الوظيفي، وتعزيز الانتماء للوطن، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة. ستستمر الوزارة في متابعة أحدث التطورات الاقتصادية، وتكييف سياساتها وفقًا لذلك، لضمان استمرار دعم العاملين بالدولة. وتؤكد الوزارة على أن هذه الجهود تأتي كجزء من مسؤوليتها المجتمعية، ورغبتها في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. إن التعاون المثمر مع كافة الجهات المعنية سيظل محور اهتمام الوزارة، لضمان نجاح تنفيذ كافة المبادرات والقرارات. وتجدد الوزارة التزامها بتقديم أفضل الخدمات لجميع العاملين بالدولة، والمساهمة في تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم





