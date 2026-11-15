وزارة العمل تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه بداية من 2027

مجلس الوزراء يعلن خطة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه في القطاع الخاص بحلول يناير 2027 مع زيادة 3% للعلاوات الدورية.

أعلن المستشار محمد عادل ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الخطة الزمنية الجديدة لتحديث هيكل الأجور في مصر، حيث كشف أن المجلس القومي للأجور سيطبق آلية تدريجية لرفع الحد الأدنى للأجر خلال السنوات القادمة. ويهدف هذا القرار إلى تحسين الأوضاع المعيشية لملايين العاملين في القطاع الخاص الذين يعتمدون على الرواتب الثابتة لسد احتياجاتهم الأساسية.

تفاصيل خطة رفع الحد الأدنى للأجور

صرح المستشار محمد عادل بأن هناك دراسة جارية لرفع الحد الأدنى للأجور في قطاع الحكومة من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه خلال فترة زمنية تقدر بثلاث سنوات. وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين قدرات الشراء وتقليل الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة المتزايدة.

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في إطار هذا التطور، أشار عادل إلى أن الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص سيبلغ 8500 جنيه، وهو ما سيتم تطبيقه رسميًا من شهر يناير لعام 2027. وهذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بالمرتبات الحالية، مما ينعكس إيجابًا على دخل نحو 26.5 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والذين يشكلون العمود الفقري للقوى العاملة في البلاد.

آليات التنفيذ والتدقيق المؤسسي

لتحقيق هذه الأهداف، تم تشكيل فريق عمل حكومي مشترك يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، بهدف عرض تصور دقيق للحد الأدنى لأجر العاملين في السنوات المقبلة. يحرص هذا الفريق على وضع إطار مرئي ومتوازن يضمن استدامة الشركات مع توفير حد كافي للعمال، مما يسهم في استقرار سوق العمل بشكل عام.

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كما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك زيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص تتجاوز 30% ضمن الحزمة الاقتصادية الجديدة. ولضمان الامتثال، تباشر حملات تفتيش مكثفة من قبل الجهات المعنية ووزارة العمل للتأكد من تنفيذ المؤسسات لهذا القرار، الذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه فور تطبيقه بشكل فعلي.

حقوق العمال وإجراءات الشكوى

فيما يتعلق بالحقوق الإضافية للعاملين، أقر المستشار محمد عادل بحد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص، والتي تم تحديد نسبتها بـ 3% من أجر الاشتراك التأميني. وحددت الحكومة قيمة لا تقل عن 350 جنيهًا كتعويض سنوي، مما يوفر حماية إضافية للدخل الشهري للعاملين ويساعد في مواكبة التضخم.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه في حال عدم التزام مؤسسة معينة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، يحق للموظف تقديم شكوى رسمية في مكتب العمل. وتأتي هذه الآلية لضمان حقوق العاملين وفرض عقوبات على المخالفين، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام القانوني ويوفر بيئة عمل عادلة ومحفزة للإنتاجية.