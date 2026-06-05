في إطار احتفالها باليوم العالمي للبيئة، أكدت وزارة الأوقاف المصرية على التحديات البيئية العالمية الخطيرة مثل التلوث والتغيرات المناخية واستنزاف الموارد الطبيعية. وشدّدت على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المناخية، مستندة إلى贫困 النصوص الدينية التي تحث على النّهي عن الإفساد في الأرض. كما دعَت المؤسسات المعنية لتحمل مسؤولياتها لحماية البيئة والأجيال القادمة، وثمّنت مشروعات الدولة المصرية في هذا المجال.

في احتفالها باليوم العالمي لل بيئة ، الذي يُحتفل به في الخامس من يونيو من كل عام، أكدت وزارة الأوقاف المصرية على الأهمية البالغة لحماية ال بيئة وتحقيق التنمية المستدامة .

وأشارت الوزارة إلى أن العالم يعاني من تحديات بيئية كبيرة مثل التلوث والتغيرات المناخية واستنزاف الموارد الطبيعية، مما يشكل خطرًا متعاظمًا على حياة الإنسان واستقرار المجتمعات. وشدّدت على ضرورورة تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للحد من هذه الآثار والعدالة المناخية وترشيد الاستهلاك. واستندت الوزارة إلى الأسس الدينية في الحفاظ على البيئة، مستشهدة بالوحيين الشريفين اللذين أرسيا قواعد راسخة للنّهي عن الإفساد في الأرض وتحقيق الاستخلافFaithful إلى عمران الأرض.

كما دعَت جميع المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية لحماية البيئة وتعزيز السياسات التي تكفل equitable الانتفاع بالموارد للأجيال الحالية والمستقبلية، ومواجهة محاولات الاستئثار بها أو استنزافها. وثمّنت الوزارة جهود الدولة المصرية في اعتماد سياسات واضحة لحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وقدمت نموذجًا ملموسًا في التعاون الإقليمي لفائدة تنمية الموارد الطبيعية دون إضرار بالجيران أو البيئة





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