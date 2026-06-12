وزارة التربية توزع خطابات ندب المراقبين وتفعل لجنة الاعتذارات لامتحانات الثانوية العامة 2026

تعلن الوزارة عن توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل والملاحظين، وتفعيل لجنة الاعتذارات، وتخصيص حوافز مالية للكوادر الإشرافية، إلى جانب كشف جدول الامتحانات وفق النظامين القديم والجديد للعام الدراسي 2025/2026.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول توزيع خطابات ندب المراقبين الأوائل والملاحظين الذين شاركوا في تنظيم وإدارة امتحانات الثانوية العامة لعام 2026. وسيتم إرسال هذه الخطابات إلى المديريات والإدارات التعليمية غداً السبت 13 يونيو، تزامناً مع بدء إجراءات تحضيرية حاسمة للامتحانات الوطنية.

وجاء ذلك في إطار سعي الوزارة لضمان تنظيم سلس وعادل للامتحانات وتحديد أدوار جميع العاملين في ميدان التعليم، حيث تُعَدّ هذه الخطابات وثائق رسمية تؤكد تعيين المراقبين وتحدد مهامهم وأوقات عملهم خلال فترة الامتحانات. كما أكدت وزارة التربية والتعليم على تفعيل لجنة اعتذارات الثانوية العامة للفترة من 14 إلى 16 يونيو 2026. وتُعنى اللجنة بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لتأجيل أو إعفاء الطلبة من الامتحانات لأسباب قاهرة، مثل المرض أو الظروف العائلية الطارئة.

وتعمل اللجنة على مراجعة طلبات الإعفاء وتوثيقها وفقاً للأنظمة المعتمدة، ما يسهم في تحقيق عدالة فرص جميع المتقدمين للامتحان ويحافظ على سمعة العملية التعليمية. ويُذكر أن هذه الإجراءات صُمِّمت لتقليل الانقطاعات وتعزيز شفافية نظام الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية. وفي إطار تعزيز الحافز التشجيعي للكوادر الإشرافية، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قراراً بصرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين.

وقد تم تحديد قيمة الحافز بـ2000 جنيه لرئيس اللجنة والمراقب الأول، بينما يُمنح الملاحظ حافز قدره 1000 جنيه، تقديراً للجهد المبذول في ضبط سير الامتحانات وضمان نزاهتها. بالإضافة إلى ذلك، نشر ministry جدول الامتحانات الجديد للعام الدراسي 2025/2026 وفق نظامين قديم وجديد، يوضح مواعيد كل مادة دراسية وتوزيعها على أيام الأسبوع، لتسهيل تخطيط الطلبة ومؤسسات التعليم.

يشمل الجدول مواعيد المواد الأساسية مثل اللغة العربية، العلوم، والرياضيات، إضافة إلى مواد اختيارية كالتربية الدينية واللغات الأجنبية، مع تخصيص مواعيد منفصلة لذوي الإعاقة البصرية لضمان شمولية العملية التعليمية. هذا وتدعمت هذه الخطوات بحملات توعوية ضد الغش الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، وتوفير اختبارات استعداد للقبول بالجامعات لتقييم مستوى الطلبة قبل المرحلة الجامعية





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