وزارة الصحة والسكان: تحديث تشكيل لجنة متابعة الآثار الجانبية للقاحات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار الوزاري رقم (194) لسنة 2026 بتحديث تشكيل لجنة متابعة الآثار الجانبية المحتملة والمرتبطة بالتطعيمات، وذلك في خطوة جديدة تعكس التزامها الراسخ بصحة المواطنين وسلامة اللقاحات.وتضم اللجنة نخبة متميزة من كبار الأساتذة والخبراء برئاسة الدكتور محسن الألفي، أستاذ ورئيس قسم• الدكتورة رحاب عبدالحي أحمد، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار الوزاري رقم (194) لسنة 2026 بتحديث تشكيل لجنة متابعة الآثار الجانبية المحتملة والمرتبطة بالتطعيمات، وذلك في خطوة جديدة تعكس التزامها الراسخ بصحة المواطنين وسلامة اللقاحات.

وتضم اللجنة نخبة متميزة من كبار الأساتذة والخبراء برئاسة الدكتور محسن الألفي، أستاذ ورئيس قسم• الدكتورة رحاب عبدالحي أحمد، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة. • الدكتور هشام عبدالصادق، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية والتشخيص الجزيئي، وعميد القطاع الطبي بالجامعة الأهلية - جامعة مدينة السادات. • الدكتور علاء حسن مرعي، أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب - جامعة المنوفية.

تحليل البيانات والمعلومات تهدف اللجنة إلى تعزيز منظومة اليقظة الدوائية من خلال دراسة دقيقة وعلمية لكل التقارير الواردة عن أي آثار جانبية محتملة، مع تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة ب، وتقديم توصيات فنية متخصصة ومحددة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن أعلى معايير السلامة والشفافية. ويأتي تشكيل اللجنة ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير المنظومة الصحية واستيفاء المتطلبات الدولية، وخاصة دعم هيئة الدواء المصرية للوصول إلى مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4) وفق معايير منظمة الصحة العالمية، كما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة العامة في برامج التطعيم الوطنية، وحماية صحة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأكد وزارة الصحة والسكان، أن صحة المواطن المصري وثقته في برامج التطعيم تمثل أولوية قصوى، وستظل تعمل بكل شفافية ومهنية لضمان أعلى مستويات الأمان والجودة في كل الخدمات الصحية المقدمة





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