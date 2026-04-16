وزارة الكهرباء: السعر الموحد للعدادات الكودية أفضل للمواطنين من نظام الممارسة

تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر أن سعر الكيلووات الموحد للعدادات الكودية البالغ 2.74 جنيه هو الأفضل للمواطنين مقارنة بنظام الممارسة، وتوضح أهداف تطبيق هذا النظام وأوراقه المطلوبة لتحويله إلى عداد مسبوق الدفع.

أثارت المطالبات المتزايدة من المواطنين، خاصة أصحاب العدادات الكودية، بالعودة إلى نظام الممارسة في ظل ارتفاع سعر الكيلووات إلى 2.74 جنيه، جدلاً واسعاً. وفي المقابل، تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر أن السعر الحالي يعد 'طوق نجاة' للمواطنين مقارنة ب نظام الممارسة ، وأن العدادات الكودية تمثل حلاً مثالياً في ظروف معينة.

وقد أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، وذلك لمحاسبة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد، وضبط منظومة استهلاك الكهرباء ومنع التوصيلات غير القانونية، وتوفير بديل رسمي يضمن توصيل التيار بشكل قانوني للمواطنين الذين لا يمتلكون عقوداً تقليدية، دون تحميل الدولة أعباء دعم لا يستحقه هذا النوع من الاستهلاك.

ويؤكد مصدر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا السعر الموحد خارج شرائح الاستهلاك المدعمة المطبقة على المشتركين بالعدادات التقليدية، حيث يعكس تكلفة إنتاج ونقل الكهرباء بشكل أقرب إلى السعر الفعلي. وتعد العدادات الكودية حلاً مؤقتاً للعقارات المخالفة لحين تقنين أوضاعها، مع إمكانية تحول المشتركين إلى نظام الشرائح المدعمة عند استيفاء الاشتراطات القانونية.

ويشمل تطبيق المحاسبة بسعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، فئات محددة تستخدم العدادات الكودية، وهي: العقارات المخالفة التي تم إنشاؤها بدون ترخيص، والمباني العشوائية التي تفتقر إلى المستندات القانونية الكاملة، بالإضافة إلى الوحدات التي لا يمكن التعاقد لها بعداد تقليدي لعدم استيفاء المستندات. كما تشمل الحالات التي تم فيها تقنين سرقة التيار، حيث يتم استبدال الممارسة أو التوصيل غير القانوني بعداد كودي.

من جانب آخر، حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات مسبوقة الدفع، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار لإثبات الحيازة، وصورة لواجهة العقار، وإيصال الممارسة.

إن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الوزارة لخفض نسب الفقد في شبكات التوزيع، وتحقيق العدالة في المحاسبة بين المشتركين، ودعم جهود الدولة في مواجهة البناء المخالف والتوسع العشوائي.

وتجدر الإشارة إلى أن العدادات الكودية تخدم أهدافاً متعددة، منها تقنين الأوضاع للمباني التي لا تستوفي الشروط القانونية للتعاقد على عداد تقليدي، وذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم قطاع الكهرباء وضمان استدامته.

وقد تضمنت التحديثات والإصلاحات التي تشهدها منظومة الكهرباء، تقديم حلول للمواطنين الذين قد يجدون صعوبة في إدارة استهلاكهم، مثل إمكانية شحن العدادات بمبالغ بسيطة مثل 100 جنيه، خاصة لمن يسافرون أو تكون شققهم مغلقة لفترات طويلة.

كما تم التأكيد على حملات مكثفة للتفتيش على العدادات، وحظر التلاعب بها، والتنبيه على أول 3 شهور عند تركيب العداد الكودي، لما قد تشكله من فترة تجريبية أو احتياطية.

بالإضافة إلى ذلك، تم توضيح أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء، والتي قد لا تكون بالضرورة بسبب السرقة، وتقديم إرشادات حول كيفية اكتشاف أعطال العدادات مسبقة الدفع بنفسك.

وعلى صعيد آخر، يتم تقديم معلومات حول إمكانية نقل عداد الكهرباء من مكانه الحالي إلى مكان آخر، مع توضيح الضوابط اللازمة لذلك.

تعتبر هذه الإجراءات جزءاً من منظومة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وضمان وصول الخدمة الكهربائية بشكل منظم وعادل للجميع، مع مراعاة الظروف المختلفة للمواطنين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عدادات كودية سعر الكهرباء نظام الممارسة الشركة القابضة لكهرباء مصر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الإحصاء: 2.74% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2024أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (باستثناء الزيت الخام والمنتجات

Read more »

2.74% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يوليو الماضيأصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم السبت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو2024.

Read more »

2.74 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال يوليو 2024أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية لشهر يوليو 2024،

Read more »

هل كل عدادات الكهرباء الكودية هتدفع 2.74 قرش للكيلو؟عدادات الكهرباء الكودية القديمة التي كانت تعمل بنظام الشرائح هل تغير نظام المحاسبة بها للشريحة الموحدة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء..

Read more »

اعرف الحل.. لو تحول عداد الكهرباء للمحاسبة بـ 2.74 جنيهلاحظ كثير من المشتركين عند شحن كارت الكهرباء ظهور سعر '2.74 جنيه' للكيلووات الواحد، وهو ما أثار تساؤلات..

Read more »

أصحاب العدادات الكودية: تعرف على أسعار الكهرباء الجديدة وخيارات التحويل إلى العداد القانونيتوضح هذه المقالة أسعار الكهرباء الجديدة لأصحاب العدادات الكودية التي تبدأ من 2.74 جنيه للكيلووات، مع مقارنة بأسعار الشرائح القانونية. كما تقدم نصائح حول ترشيد استهلاك الأجهزة عالية الاستهلاك مثل الغلايات والسخانات والتكييفات، وتكشف عن استنزاف الكهرباء الصامت من الأجهزة المغلقة. وتقدم المقالة دليلاً تفصيلياً حول كيفية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بما في ذلك الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة.

Read more »