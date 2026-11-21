أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر وحتى 26 نوفمبر 2026، ضمن خطة تطوير نظام التقييم الجديد.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريق مديريات التربية والتعليم التابعة لها، رسمياً عن تحديد جدول مواعيد إجراء التقييمات المبدئية الرسمية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في المرحلة التعليمية الحالية، حيث تبدأ العملية التربوية والتقويمية المحددة في يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 وتستمر بشكل متواصل حتى يوم 26 نوفمبر 2026، وذلك لضمان جاهزية الطلاب للتعامل مع متطلبات الفصل الدراسي الأول بشكل فعال ومنظم.

آلية التقييم الجديد والتوجيهات التعليمية

تعمل مديريات التربية والتعليم على تطبيق هذا الجدول الزمني بدقة من خلال التقييم الذي يقوم به معلم المادة داخل الفصل مباشرة، وذلك تحت الإشراف المباشر لتوجيه الصفوف الأولى والتوجيهات العامة الأخرى المشاركة في العملية التعليمية لضمان جودة المخرجات، ويهدف هذا النظام الجديد إلى تحفيز التلاميذ على تحسين أدائهم الأكاديمي من خلال أنماط تحفيزية متنوعة ومتعددة تتناسب مع مختلف القدرات والمهارات لديهم.

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أوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه التقييمات المخصصة هو إعداد التلاميذ نفسيًا ومعرفيًا للتعامل مع اختبارات الفصل الدراسي الأول، حيث تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد التقييمات للصفين الأول والثاني الابتدائي يظل كما هو دون أي تغييرات جوهرية مقارنة بالخطط السابقة، بالإضافة إلى استمرار الاختبارات الشهرية واختبار نهاية الفصل الدراسي كجزء أساسي من خطة التقييم الشاملة.

تغييرات منهجية في نظام التقويم الدراسي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نظام تقييم جديد كليًا سيشمل لأول مرة في تاريخ التعليم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي بشكل رسمي ومفصل، حيث تقرر رسميًا أن يخوض تلاميذ الصف الأول والثاني الابتدائي لأول مرة امتحانات شهرية منتظمة، بعد أن كان نظام التقييم في العام الماضي يقتصر فقط على تقييم مبدئي ونهائي في نهاية كل فصل دراسي فقط.

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يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية Minister محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تهدف إلى تطوير منظومة التعليم، حيث قرر الوزير أن يتم تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال معايير دقيقة ومحددة تضمن قياس الأداء الفعلي للطلاب بشكل دوري ومستمر طوال العام الدراسي.

التحديات والخطوات التنفيذية للمدارس

على الرغم من أن النص المصدر يحتوي على معلومات متقطعة، إلا أن التركيز الأساسي كان منصبًا على الجوانب الأكاديمية والتعليمية للطلاب في المراحل المبكرة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى توحيد المعايير وتقليل الفجوة في مستويات الطلاب، مع التأكيد على أن التقييم يتم بشكل دوري لضمان متابعة التقدم الدراسي لكل طالب على حدة.