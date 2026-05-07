وزارة الأوقاف تجهز 6834 ساحة لصلاة عيد الأضحى لضمان أقصى درجات التنظيم والأمان

خطة شاملة من وزارة الأوقاف لتنظيم صلوات عيد الأضحى في آلاف الساحات والمساجد مع وضع ضوابط صارمة لتسهيل حركة المصلين وتوفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم.

في إطار حرص وزارة الأوقاف على تيسير أداء الشعائر الدينية للمواطنين في أجواء مفعمة بالإيمان والسكينة، أعلنت الوزارة عن خطتها الموسعة والشاملة لتنظيم صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وقد شملت هذه الخطة الطموحة تخصيص عدد هائل من الساحات العامة ليصل إجماليها إلى 6834 ساحة، وذلك بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المصلين في هذا اليوم المبارك. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى توزيع كثافة المصلين بشكل متوازن ومدروس، مما يقلل من التكدسات البشرية ويضمن انسيابية الحركة في الدخول والخروج، ويسمح لكل مواطن بأداء الصلاة في بيئة منظمة وآمنة تعكس قدسية المناسبة وعظمة الشعيرة الدينية.

إن هذا التخطيط المسبق والدقيق يعكس رؤية الوزارة في تقديم أفضل الخدمات الدينية واللوجستية للمجتمع، لضمان خروج هذه المناسبة في أبهى صورها بما يليق بمكانة العيد في قلوب المسلمين. ولم تكتف الوزارة بتحديد المواقع فحسب، بل أولت اهتماماً بالغاً بتجهيز هذه الساحات والمساجد وفق أعلى معايير التنظيم والجودة.

فقد جرى العمل على تهيئة أماكن مخصصة وميسرة لكبار السن وذوي الإعاقة، إيماناً من الوزارة بضرورة دمج كافة فئات المجتمع في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية دون أي عوائق جسدية أو تنظيمية قد تحول دون وصولهم. إن توفير هذه التسهيلات يساهم بشكل مباشر في تحقيق السكينة والطمأنينة في نفوس المصلين، ويجعل من تجربة أداء الصلاة تجربة روحانية خالية من التوتر أو المشقة، مما يعزز من الروابط الاجتماعية ويؤكد على قيم التكافل والرعاية.

كما تم التنسيق المكثف مع الجهات المعنية لضمان نظافة هذه الساحات وتجهيزها بجميع المستلزمات الضرورية التي تضمن راحة المصلين منذ لحظة وصولهم وحتى انتهاء مراسم الصلاة وتوزيع التكبيرات. وفي سياق متصل، وضعت وزارة الأوقاف مجموعة من الضوابط الصارمة والتعليمات التنظيمية التي يجب على الجميع الالتزام بها لضمان سير العملية بنجاح تام.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بالساحات التي تم تحديدها وتجهيزها مسبقاً، وشددت على أهمية تجنب أي سلوكيات قد تؤدي إلى الاختلاط غير المنظم أو تذهب بخشوع العبادة في هذه اللحظات الإيمانية الجليلة. كما حذرت الوزارة بشدة من أي محاولات لاستغلال هذه الساحات في أغراض تخرج عن إطار شعيرة صلاة العيد، مؤكدة أن الهدف الأساسي والوحيد هو التعبد والتقرب إلى الله عز وجل.

كما دعت المصلين إلى ممارسة دورهم الوطني والديني في الحفاظ على نظافة الساحات بعد انتهاء الصلاة، والحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالممتلكات العامة، لتبقى هذه الأماكن نموذجاً للنظام والرقي الذي يتميز به المجتمع المصري في تعامله مع دور العبادة. وعلى الصعيد التقني والأمني، وجهت الوزارة بضرورة فتح مخارج واضحة ومحددة للطوارئ في جميع الساحات والمساجد، وذلك لتفادي أي تدافع محتمل ولضمان سرعة الإخلاء في حالات الضرورة القصوى، مما يرفع من مستوى الأمان العام.

كما شددت على توفير مكبرات صوت ذات جودة عالية تضمن وصول صوت الإمام إلى جميع المصلين بوضوح تام، مع التأكيد على ضبط مستويات الصوت لعدم التسبب في تشويش أو إزعاج للمناطق السكنية المحيطة. ومن الناحية التنظيمية الخاصة بالسيدات، تم ترتيب تواجد واعظات مؤهلات للإشراف المباشر على مصليات السيدات، لضمان توفير الخصوصية الكاملة لهن وتوجيههن بالشكل الصحيح، مما يضفي مزيداً من التنظيم والراحة على أداء النساء للشعائر في أجواء من الوقار.

وفي الختام، أكدت وزارة الأوقاف أن جميع مديرياتها في مختلف المحافظات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاستعدادات النهائية والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات بدقة متناهية. إن هذا الجهد الجماعي والمستمر يهدف إلى إبراز رسالة المساجد الحقيقية في نشر القيم الإيمانية الراقية وتعزيز روح الفرحة المجتمعية والتكافل بين المسلمين في هذا اليوم العظيم.

إن التعاون الوثيق بين الجهات المنظمة والمصلين هو الركيزة الأساسية لنجاح هذه الخطة، وهو ما يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على إظهار شعائره الدينية بصورة تليق بمكانة مصر الإسلامية والتاريخية. إن وزارة الأوقاف تراهن على وعي الجميع في الالتزام بالتعليمات لضمان خروج صلاة العيد في أفضل صورة ممكنة، تعكس روح التسامح والمحبة والبهجة التي يحملها العيد في طياته لكل الناس





