وزارة الزراعة تنفذ 201 قافلة بيطرية مجانية في 200 قرية خلال مايو 2026

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 201 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية شملت 200 قرية بمختلف المحافظات، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 79 ألف رأس من الماشية وأكثر من 65 ألف طائر، في إطار الجهود المستمرة لدعم المربين وحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتعزيز الأمن الغذائي.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 201 قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية خلال شهر مايو 2026، حيث شملت هذه القوافل 200 قرية في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة المستمرة لدعم المربين وتوفير خدمات بيطرية مجانية، وتعزيز الرعاية الصحية للثروة الحيوانية والداجنة، بما يسهم في حماية هذه الثروات وتحسين إنتاجيتها ودعم الأمن الغذائي الوطني. وقد تم تنفيذ هذه القوافل تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتركيز على التوسع في تقديم الخدمات البيطرية للمربين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وتعد القوافل البيطرية أحد أهم المحاور الميدانية للهيئة، حيث تسهم في الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين الحالة الصحية للقطعان، ورفع وعي المربين، فضلاً عن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة بالمجان. وقد حققت هذه القوافل، التي تم تنفيذها خلال مايو، نتائج ملموسة حيث قدمت خدماتها لأكثر من 79,766 رأس من الماشية، شملت رش 20,035 رأساً ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 45,166 رأساً ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج 10,065 حالة مرضية، وإجراء 455 عملية جراحية، بالإضافة إلى فحص وعلاج 4,045 حالة تناسلية.

كما تمت معالجة 65,134 طائر ضمن جهود دعم قطاع الثروة الداجنة والتربية المنزلية. وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار تنفيذ القوافل المجانية في جميع المحافظات، والتوسع في نطاق خدماتها خلال الفترة المقبلة، مما يضمن وصول الخدمة البيطرية إلى أكبر عدد ممكن من المربين، ويساهم في تحقيق أهداف الدولة في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين مستوى معيشة صغار المربين





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القوافل البيطرية الخدمات البيطرية المجانية الثروة الحيوانية الثروة الداجنة الأمن الغذائي

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