وزارة النقل: العربات الروسية آمنة ولا تؤثر على البنية التحتية لسكك حديد مصر

أصدرت وزارة النقل بياناً يفند الشائعات حول أوزان العربات الروسية الجديدة، مؤكدة أنها آمنة تماماً ولا تشكل خطورة على قضبان السكك الحديدية أو البنية التحتية.

أصدرت وزارة النقل المصرية بيانا إعلاميا رسميا تنفي فيه كافة الادعاءات غير الدقيقة التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي حول سلامة ال عربات الركاب الروسية الجديدة المخصصة للهيئة القومية ل سكك حديد مصر ، مؤكدة أن هذه الوحدات لا تمثل أي خطر على البنية التحتية للشبكة.

الأوزان والتحمل الفني للعربات الروسية الجديدة

أكدت الوزارة أن وزن العربة الروسية الواحدة فارغة يبلغ نحو 47 طنا، بينما يرتفع وزنها عند التشغيل بالحمل الكامل للركاب إلى نحو 56 طنا موزعة على 4 محاور، وهو ما يعني أن الحمل المحوري لا يتجاوز 14 طنا فقط.

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وهو رقم يقع في نطاق آمن وبفارق كبير جدا عن الحد الأقصى المسموح به للخطوط الحديدية المصرية التي تسمح بتشغيل أحمال محورية تصل إلى 24 طنا، مما يضمن عدم حدوث أي أصوات أو اهتزازات غير طبيعية على القضبان أو المفاتيح.

مقارنة مع الوحدات الأخرى واختبارات ما قبل التعاقد

وتشير المعطيات الفنية إلى أن شبكة السكك الحديدية تشغل بالفعل عربات بضائع بوزن إجمالي 90 طنا بحمل محوري 22.5 طنا، وكذلك جرارات بوزن 135 طنا، مما يؤكد أن الأوزان الروسية ضمن المعايير الآمنة.

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أما بشأن عملية الاختيار، فقد تم تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الفيوم قبل تولي الفريق مهندس كامل الوزير للحقيبة، واختارت شركة ترانس ماش هولدنج في سبتمبر 2018 بعد دراسة دقيقة.

اختبارات التشغيل وتأثير الشائعات على الرأي العام

ولم يتم البدء في التصنيع الكمي إلا بعد تجربة عربة نموذجية على خطوط المجر وأوروبا ثم على شبكة سكك حديد مصر لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، مع تحميلها بأوزان تحاكي الواقع للتأكد من ملاءمتها التشغيلية الكاملة.

وأكدت وزارة النقل أن العربات الروسية تشكل 30% فقط من إجمالي الأسطول وتخدم جميع الركاب، مشددة على أن الحوادث السابقة مثل حادث كفر عمار والرقة في 8 نوفمبر كانت لقطارات قديمة رومانية الطراز وليس للعربات الجديدة.

الإجراءات القانونية والتحذير من الأخبار المضللة

وقررت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات عبر صفحاتهم الشخصية على فيسبوك، لدورهم في إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتضليل المواطنين بمعلومات مغلوطة حول سلامة الخطوط والحفاظ على حقوق الركاب.