وزارة الإسكان تمد فترة تطبيق مبادرة سكن لكل المصريين 9 لتطوير 19 ألف وحدة سكنية مع إعفاءات تمويلية

يستعرض هذا المقال أهم تفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين 9، بما في ذلك معايير الكراسة، تكاليف الوحدات، نظام التمويل العقاري، مواصفات البناء، وإجراءات الحجز المطلوبة لضمان حصول المواطنين على مساكن ذات جودة عالية بأسعار معقولة، مع التركيز على الشفافية والمسؤولية البيئية والاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.

تستهدف مبادرة " سكن لكل المصريين 9" التي أطلقتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ ما يقرب من 19 ألف وحدة سكنية جديدة في ثمانية مدن رئيسية، بما في ذلك حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة.

وتشمل هذه الوحدات وحدات سكنية سفلية متوسطة البناء وسقف 8% معدل عائد مخفض عبر نظام التمويل العقاري مع فترة سداد تصل إلى 20 سنتًا، مع إمكانية تمديدها حتى 30 عامًا في بعض الحالات. وقد وجد ملتزمون بسقف قدره مليون مللي، ثلاثة، أربعين ألف جنيه للوحدات بدون مصعد، ويارت مانهاية سويل الكرصة ميلايك بما يفاقب لواقوما عن تطبيق كود البناء لعام 2008.

ومن جانب آخر، أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن كراسة الشروط المتاحة إلكترونيًا تشمل كافة المستندات المطلوبة للمطورين، وتُحفظ 80 من مساحة الأرض المخصصة لتطوير الوحدات في غضون أربع سنوات، في حين تُخصص السنوات الخمس المقبلة لتوفير مرافق الخدمات العامة. تم الشرح بالتفصيل أن كل عمارة ينبغي أن تكون ذات خمسة أدوار كحد أدنى، مع أربعة وحدات سكنية في كل دور، بما يساوي نحو 86 متر مربع لكل وحدة.

وعلى مستوى التشطيب، فستراعي الثقافات الراقيّة بالخرمير المحلي وخطوط الكريتال الراقية، واستخدام الـ PVC في النوافذ، مع أرضيات سيراميك بحجم 40×40 سم، وألوان جدارية بلاستيكية عالية الجودة. وتختلف الأسعار وفق وجود أو عدم وجود مصعد، مع رفع سعر الوحدة بنسبة لا تتجاوز 10٪ عند ارتفاع أسعار الحديد أو الأسمنت أكثر من 50٪. وتشمل الوثائق المطلوبة عند حجز وحدة ما بطاقة الرقم القومي، آرس مبلوس، إيصالات فواتير المرافق، شهادة الزواج، وثائق تأمين إذا كانت موجودة، ودفع مقدم للجدية والحجز.

كما تم توجيه المطورين لالتزام جميع معايير الجودة والشفافية، مع ضمان مراقبة معالم المشروع وفق الأطر القانونية والهياكل التنظيمية. وفي نهاية المطاف، يوضح هذا التقرير أن المرحلة الأخيرة من المراحل التسويقية والخطوات التعاقدية تشكّل رحلة جديدة للعديد من المواطنين الباحثين عن مسكن ملائم، في إطار مبادرة رئاسية تدعم كلاً من القطاعين العام والخاص لتوفير الإسكان الاجتماعي بأسعار معقولة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سكن لكل المصريين وزارة الإسكان الإسكان الاجتماعي تمويل عقاري مجتمعات عمرانية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

2026 FIFA World Cup Begins Today: Exciting New Format and Expanded FieldThe 2026 FIFA World Cup, the largest edition in history, is set to begin today with a new format and an expanded field of 48 teams. The tournament will feature 104 matches, the most ever, and will be held across three host countries - the United States, Mexico, and Canada. The opening match will see Mexico take on South Africa, with the final scheduled for July 19 at MetLife Stadium in New Jersey.

Read more »

مصر تستعد لخوض كأس العالم 2026 بعد غياب 8 سنواتواصل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن استعداداته النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو. ويشارك المنتخب المصري في البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعد غياب منذ نسخة روسيا 2018، وذلك عقب مشوار قوي في التصفيات الأفريقية أنهه دون هزيمة، متصدرًا مجموعته بفضل صلابته الدفاعية وخبرة لاعبيه الدوليين.

Read more »