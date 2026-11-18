وزارة النقل تنفي إحالة وزير النقل للمحاكمة وتؤكد أن البلاغ لا يزال قيد التحقيق حول تهمة التزوير وطلب التعيينات عبر الواسطة.

أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا ردا على تغطيات صحفية متعددة، مؤكدة عدم صحة المعلومات الواردة بشأن إحالة الفريق مهندس كامل الوزير إلى المحاكمة. جاءت هذه التصريحات لتوضيح الطبيعة الحقيقية للبلاغ المقدم إلى النيابة العامة ، والرد على الشائعات التي انتشرت عبر بعض المنصات الإلكترونية.

تفاصيل البلاغ وطلبات التعيينات الوزارية

أكدت الوزارة أن البلاغ يتناول وقائع محددة تتعلق بإرسال رسائل متعددة من خلال تطبيق "واتساب" إلى الفريق مهندس كامل الوزير. تضمنت هذه الرسائل طلبات وصاية للتوسط في تعيين موظفين في جهات تابعة لوزارته، مما دفع السلطات لتحري الحقائق بدقة.

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يشمل البلاغ طلبا محددًا لتعيين شخص في إحدى شركات الوزارة، وقد تم إرفاق صورة خطاب موجه لأحد أعضاء مجلس النواب مع طمس بيانات المستفيد الأصلي. كما تضمنت الرسائل مطالبة بتعيين فرد آخر في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو العضو المنتدب المالي والإداري لهيئة النقل.

طالبت الرسائل أيضًا بتعيينات متعلقة بإيرادات تسويق الركاب في مشروع مترو الأنفاق، مما يعكس نطاقا واسعًا من التدخل المطلوب في الهيكل الإداري للوزارات الحكومية. وقد استهدف البلاغ مجالات حيوية تتعلق بالموارد البشرية والتمويل في القطاعات النقلية الكبرى.

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ممارسات التزوير وانتحال الشخصيات

كشفت وزارة النقل أن طبيعة الرسائل تضمنت انتحال هويات مختلفة للمرسلين، مما أثار شبهات قوية بشأن ارتكاب جرائم خطيرة. يشمل ذلك تهمة التزوير واستخدام وساطة غير قانونية للحصول على مناصب وظيفية في الدولة.

يبحث المحققون الآن في مدى تحقق أفعال الربح غير المشروع واستغلال النفوذ لتحقيق أهداف شخصية عبر هذه الرسائل. تعتبر هذه الممارسات انتهاكا صريحا للأعراف القانونية والوظيفية التي تحكم العملية الإدارية في مصر.

تعمل الجهات المختصة على تحليل محتوى الرسائل وإثبات صحة الادعاءات المقدمة ضد المتهم المجهول الهوية. تهدف التحقيقات إلى كشف الدوائر التي قد تدعم مثل هذه المحاولات للوصول إلى مناصب حساسة.

استياء الوزارة من التغطية الإعلامية

عبرت وزارة النقل عن استيائها البالغ من عدم التزام بعض المواقع الإلكترونية بمعايير الدقة المهنية في تغطية القضية. انتقدت الوزارة التركيز على جانب واحد من البلاغ مع إغفال الوقائع الأساسية التي شكلت جوهر الشكوى.

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أوضحت الوزارة أن هذه التغطيات قد خلقت صورة غير مكتملة لدى الرأي العام، مما أثر على فهم حقيقة الموقف القانوني. وصيغت الأخبار بشكل يهدف بشكل أساسي إلى جذب المشاهدات على حساب المصداقية والحقائق الثابتة.

أكدت الوزارة أن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم لا تزال تخضع للفحص والتحقيق الدقيق من قبل النيابة العامة. تعتبر النيابة الجهة المختصة وحدها للتحقق من ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.

المناشدة بالإعلام المسؤول والدقيق

ختمت الوزارة بيانها بمناشدة جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الالتزام بالتحري والدقة في نقل الأحداث. طالبت الوزارة بالحرص على تقديم الوقائع كاملة وبصورة صحيحة دون تحريف أو حذف لجزء من الحقيقة.

أكدت وزارة النقل احترامها التام لحرية الصحافة والإعلام، وكذلك لاستقلال جهات التحقيق القضائية. تظل الوزارة ملتزمة بالتعاون الكامل مع السلطات لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.