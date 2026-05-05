وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة في دمياط ضمن مبادرات التوظيف الدورية

أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل جديدة في محافظة دمياط، ضمن مبادرات التوظيف الدورية، تشمل وظائف سائقين في كفر سعد برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه، بالإضافة إلى فرص عمل أخرى في شركات القطاع الخاص مثل مزارع دينا وجراب إن جو، مع توفير مزايا متعددة مثل السكن والتأمينات الاجتماعية.

في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم سوق العمل وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب، أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في محافظة دمياط ، وذلك ضمن إطار مبادرات التوظيف الدورية التي تهدف إلى توسيع قاعدة التوظيف في القطاع الخاص.

ومن بين هذه الفرص، تم الإعلان عن تعيين سائقين اثنين بمنطقة كفر سعد، حيث تصل الرواتب الشهرية إلى 13 ألف جنيه، مع اشتراط الحصول على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 30 و40 عاما، بما يتوافق مع متطلبات الوظيفة. وقد أتاحت الوزارة للباحثين عن عمل التواصل عبر الرقم 01007702789، أو التوجه مباشرة إلى مقر العمل في كفر سعد، كما يمكن الاطلاع على باقي الفرص المتاحة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن طرح فرص عمل جديدة ضمن مبادرة «توظيف مصر»، بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف توفير وظائف متنوعة تناسب مختلف المؤهلات والخبرات. ومن بين هذه الفرص، تقدم شركة مطاعم مزارع دينا وظائف متنوعة، منها شيف فطير ذو خبرة، عضو فريق شيف بيكري، حيث تشمل الشروط قبول جميع المؤهلات، وألا يقل السن عن 18 عاما، مع توفير مزايا تشمل سكن للمغتربين، وتأمينات اجتماعية وطبية، وإجازات أسبوعية، وفرص للتطوير المهني، وذلك في مناطق مثل التجمع ومدينة نصر ومصر الجديدة.

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل أخرى بشركة «جراب إن جو» في عدد من التخصصات، منها: كاشير، باريستا، عامل خدمات، منسق أرفف، بائع شاطئ، وتشمل المزايا رواتب مجزية، وبدلات انتقال وسكن وتغذية، مع توفير وسائل مواصلات، ويشترط أن يكون المتقدم من الذكور، ويتراوح عمره بين 18 و35 عاما، للعمل بالساحل الشمالي. يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف التسجيل من خلال استمارة التوظيف التي تتيحها وزارة الشباب والرياضة، ضمن جهودها لربط الشباب بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

وتؤكد هذه الفرص استمرار جهود الدولة في دعم سوق العمل وتوفير وظائف متنوعة للشباب بمختلف المحافظات، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع إتاحة بيئة عمل مناسبة وفرص حقيقية للنمو والتطوير المهني. وتأتي هذه المبادرات في إطار رؤية الدولة لتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل متكاملة تدعم النمو الاقتصادي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فرص عمل وزارة العمل دمياط توظيف مصر قطاع خاص

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 Pro Max وiPhone 6 Plus - اليوم السابعكشفت أبل مؤخرًا عن سلسلة أيفون 13 الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 Pro Max من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات.

Read more »

أبل تطرح نسخة 'خضراء' من هاتفي iPhone 13 و 13 Pro - اليوم السابعأعلنت شركة أبل في حدث 'Peek Performance' مساء اليوم الثلاثاء أن كل من iPhone 13 و 13 Pro سيأتيان باللون الأخضر قريبًا.

Read more »

سعر ومواصفات هواوي Huawei Nova 13.. هاتف متميز يجمع بين الأداء والأناقةسعر ومواصفات هواوي Huawei Nova 13..سعر ومواصفات هواوي Huawei Nova 13...سعر ومواصفات هواوي Huawei Nova 13..سعر ومواصفات هواوي Huawei Nova 13

Read more »

سلسلة ريلمي 13 Pro صاحبة التصميم الانيق : استكمال النجاح بالتعاون مع سونىريلمي 13 Pro: تحقيق التوازن بين الأناقة والأداء المتفوق من الابتكار إلى الواقع: رحلة ريلمي 13 Pro مع سوني استعد للتميز: ميزات ريلمي 13 Pro التي تغير قواعد اللعبة

Read more »

هل 2025 عام الارتفاعات القياسية في الذهب؟ مستشار وزير التموين يجيبنشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 11:11 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 11:11 م

Read more »

الطقس اليوم الخميس 13-3-2025.. موجة حارة مفاجئة والعظمى بالقاهرة 31 درجةتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 13 مارس 2025 الموافق 13 رمضان.

Read more »