وزارة الصحة تكشف عن تقديم أكثر من 22 ألف خدمة طبية للحجاج المصريين في السعودية خلال موسم حج 2026

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تقديم 22,360 خدمة طبية للحجاج عبر عيادات البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، مؤكدة استقرار الحالة الصحية العامة وعدم انتشار الأمراض المعدية، مع تنسيق مستمر مع الجهات الصحية السعودية.

أعلنت وزارة ال صحة والسكان المصرية عن تقديم ما مجموعه إثنين وعشرين ألفاً وثلاثمائة وستين خدمةً طبيةً للحجاج المصريين خلال موسم حج 2026 ، وذلك عبر عيادات البعثة الطبية المصرية المتمركزة في الأراضي المقدسة ب المملكة العربية السعودية .

يبدأ الإحصاء من لحظة وصول أولى الفرق الطبية المصرية إلى مكة المكرمة وحتى مساء اليوم الثاني من شهر مايو، الموافق 26/5/2026، حيث تم تسجيل 987 حالةً تم التعامل معها في العيادات العامة للبعثة، إضافة إلى 645 خدمةً طبيةً أخرى تم تقديمها في مرافق صحية متخصصة. وقد أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين مستقرة ولا توجد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، في إطار التعاون الوثيق مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأكد الدكتور عبدالغفار أن فرق البعثة الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات وقائية وعلاجية شاملة، تشمل الفحوصات الأولية، الإرشادات الصحية، وتوفير الأدوية الضرورية، بهدف ضمان سلامة الحجاج وراحتهم خلال أداء المناسك. وفي توضيحٍ إضافي، صرح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن عدد الخدمات التي تم تقديمها يوم الثلاثاء في عيادات منطقة مشعر عرفة بلغ مائة وخمس وخمسون خدمةً طبيةً، مضيفاً أن عدد الحالات التي احتاجت إلى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية وصل إلى ست حالات.

من بين هذه الحالات، تم نقل حالتين من الأقسام الداخلية في مكة المكرمة من مناطق نمرة وجبل الرحمة إلى وحدات العناية المركزة، بالإضافة إلى حالتين أخريين تم استقبالهما مباشرةً في العناية المركزة بالمكة، بينما تم إدخال حالتين أخريين إلى العناية المركزة في المدينة المنورة. وقد عبّر الدكتور مصطفى عن عميق شكره وتقديره للمستشفيات السعودية على مستوى العناية السريعة والمهنية التي قُدمت للحجاج المصريين، مما ساهم في تحسن حالتهم الصحية وتسريع عملية التعافي.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة لحالة الحجاج المصريين في جميع مواقع إقامتهم، مع الحفاظ على تنسيق كامل ومستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء فريضة الحج، وتوفير بيئة صحية تدعم إتمام المناسك بأمان وسلامة





