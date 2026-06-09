وزارة التربية المصرية تعلن عن إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام المقبل بالشراكة مع إيطاليا

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية عن توسع كبير في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث سيرتفع عدد المدارس إلى 225 مدرسة مع بدء الدراسة العام القادم، davon 100 مدرسة جديدة بالشراكة مع إيطاليا. هذه المدارس تركز على تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي وتزويد الطلاب بأجهزة تابلت للتعليم الإلكتروني عبر منصة خاصة، وت Ziel هو إصدار شهادات معتمدة تضمن للطلاب فرص عمل في شركات محلية ودولية.

sagte شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية وال تعليم المصرية، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا رائدًا للربط بين ال تعليم وشركاء من القطاع الخاص أو الشريك الصناعي، وقد تم تطوير هذا النموذج لدخول شريك دولي، بحيث يحصل الطلاب على شهادات معتمدة عند تخرجهم، بعد دراسة مناهج خاضعة لمعايير محددة من قبل الشركاء الدوليين.

أضاف خلال مداخلته على قناة إكسترا نيوز أن أبرز ما تم التركيز عليه خلال منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، الذي عقد مؤخرًا ونظمته الوزارة بالتعاون مع إيطاليا، هو الشراكة مع وزارة التعليم الإيطالية لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل. وبذلك يصل عدد المدارس التي ستفتح أبوابها للدراسة في ذلك العام إلى 225 مدرسة.

شرح زلطة أن هذه المدارس ستقدم برامج تعليمية متخصصة تشمل تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي، وسيتم تزويد الطلاب بأجهزة تابلت لتسهيل دخولهم إلى المنصة التعليمية الخاصة، وهي نفس المنصة المستخدمة من قبل طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس العامة. الهدف الرئيسي من هذه المدارس هو تمكين الطالب من التخصص في المجال الذي يختاره، سواء كان زراعيًا، ميكانيكيًا، أو أي مجال تقني آخر، مع تطوير مهارات التفكير النقدي والقدرة على التعامل مع التخصص بطريقة ابتكارية، وإكساب الطلاب مهارات جديدة تضيف قيمة حقيقية لمستقبلهم المهني.

أكد المتحدث أن منح الطلاب شهادات معتمدة من شركاء دوليين سيمكنهم من العمل مباشرة في شركات كبرى محلية وعالمية، حيث سيخرجون بمعايير محددة وقدرات متميزة تؤهلهم للاندماج في سوق العمل على مستوى الشركات الدولية أو الكيانات المحلية الكبيرة، أو في أي تخصص متعلق بالتعليم الفني والتقني. وأشار إلى أن هذا النموذج التعليمي يهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، providing طلاب بأدوات حقيقية للمنافسة المهنية على المستويين المحلي والعالمي.

مشروع توسيع عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية يأتي في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التعليم الفني والمهني في مصر وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مما يعكس التزام مصر بتطوير نظامها التعليمي وفق أحدث المعايير العالمية





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