وزارة الإسكان تعلن الطرح الثالث لـ "بيتك في مصر" بـ 4 آلاف وحدة للخارج

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعلن عن بدء التسجيل في الطرح الثالث من مبادرة "بيتك في مصر" للمقيمين بالخارج، بتفاصيل الأسعار والمواقع المتاحة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق الطرح الثالث من مبادرة "بيتك في مصر" المخصص للمقيمين بالخارج، والذي يستهدف توفير نحو 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة في مدن جديدة بمساحات وأنظمة سداد متعددة، مع خصم يصل إلى 10% عند السداد الكامل.

تستهدف المبادرة المصريين العاملين والمقيمين بالخارج عبر توفير وحدات سكنية بمشروعات عمرانية متنوعة بأسعار بالجنيه المصري قابلة للسداد بما يعادلها بالدولار الأمريكي من خلال تحويلات مالية واردة من الخارج وفق الضوابط المحددة في كراسة الشروط.

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تفاصيل الأسعار والمجالات الجغرافية

تبدأ أسعار المتر المربع في الطرح الثالث من 22 ألف جنيه بمشروع سكن مصر في مدينة الشروق، بينما يصل أعلى سعر إلى 86 ألفًا و308 جنيهات للمتر في مشروع الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة بين 56 و504 أمتار مربعة، مع اختلاف مواعيد التسليم بين الوحدات الجاهزة ووحدات أخرى من المقرر تسليمها خلال عامي 2027 و2028.

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المشروعات المتاحة وتوزيع الوحدات

تتوزع الوحدات على مجموعة من المدن الجديدة والمناطق العمرانية بما في ذلك القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعببر، بالإضافة إلى مشروعات بمنطقة مارينا.

وتشمل قائمة المشروعات وحدات سكنية في جنة، وسكن مصر، ومدينتي، وديارنا، وظلال، وزاهية، ومزارين، والأبراج الشاطئية، مع اختلاف طبيعة الوحدات ومواعيد التسليم والأسعار من مشروع لآخر.

شروط التسجيل والمواقع المستهدفة

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا بالخارج، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت الحجز، مع تمتعه بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد والتصرف، مع السماح للفرد بالتقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

ويجب على المتقدم تقديم بيانات ومستندات صحيحة، والموافقة على الشروط العقارية والمالية والفنية الواردة في كراسة الشروط، إلى جانب تنفيذ تحويلات مالية جديدة مخصصة للطرح الثالث وفق الإجراءات التي أعلنتها الوزارة.

خطوات التسجيل والمراجعة المالية

يبدأ التسجيل الفعلي وإجراء التحويلات البنكية ضمن الطرح الثالث من مبادرة "بيتك في مصر" مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعد تأجيل الموعد المعلن سابقًا لاستكمال التحديثات الفنية للمنصة الإلكترونية.

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ويتم التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للمبادرة باتباع خطوات تشمل إنشاء حساب أو تسجيل الدخول، ورفع صورة جواز السفر وإثبات الإقامة السارية بالخارج، ثم تفعيل الحساب برمز التأكيد المرسل إلى البريد الإلكتروني.

مواعيد الحجز والإجراءات النهائية

يتم إنشاء طلب جديد والحصول على كود السداد المخصص للمتقدم، الذي يجري التحويل المالي بالدولار الأمريكي من الخارج مع إدراج كود السداد في بيانات التحويل البنكي، ثم رفع المستند الدال على التحويل على المنصة الإلكترونية للمراجعة.

وستستمر الوزارة في استقبال طلبات التسجيل وتحويل مبالغ الحجز حتى 10 يناير 2027، على أن تتم مرحلة اختيار الوحدات والتخصيص وفق المواعيد والإجراءات التي تحددها الوزارة.

إحصائيات الإقبال والمراجعة المالية

أعلنت وزارة الإسكان الخميس 12 نوفمبر 2026، تلقي 2589 طلبًا حتى صباح ذلك اليوم، بينها 76 طلبًا مرفقًا بها مستندات التحويل البنكي الدولي "SWIFT" تخضع حاليًا للمراجعة المالية.

وأكّدت وزارة الإسكان أن التسجيل الإلكتروني وإجراء التحويلات البنكية لا يعنيان تخصيص وحدة سكنية بصورة نهائية، إذ يتعين على المتقدمين استكمال الإجراءات المالية والإدارية المطلوبة والالتزام بضوابط الحجز المعتمدة.