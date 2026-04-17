وزارة العمل تكثف جهودها لضمان بيئة عمل آمنة.. حصاد 5 أيام من التفتيش وحماية العمال

الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية تواصل حملاتها التفتيشية والتوعوية على مستوى الجمهورية، حيث فحصت أكثر من 1000 منشأة، وحررت 355 محضر مخالفة، ومنحت مهلًا لـ 1000 منشأة أخرى، مع إصدار 42 توصية بالغلق لمنشآت خطرة. وتأتي هذه الجهود في إطار تطبيق قانون العمل وتعزيز ثقافة السلامة المهنية.

تكثف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ب وزارة العمل جهودها في سبيل ضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية ورفع الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالمعايير والإشتراطات المهنية. وفي إطار سعيها لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، استعرضت الإدارة حصاد أعمالها خلال خمسة أيام فقط، والتي شملت العديد من الأنشطة المتنوعة.

فقد قامت حملات التفتيش بفحص 1027 منشأة تعمل في قطاعات مختلفة، وذلك بهدف التحقق من مدى التزامها بإشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية. ولم تقتصر الجهود على التفتيش الأولي، بل امتدت لتشمل إعادة التفتيش على 710 منشأة كانت قد مُنحت مهلًا قانونية لتصحيح أوضاعها. وقد أسفرت نتائج هذه الحملات عن أن 301 منشأة قد نجحت في استيفاء كافة الإشتراطات المطلوبة، وهو ما يعكس جدية والتزام هذه المنشآت بمعايير السلامة. في المقابل، تم تحرير 355 محضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الإشتراطات اللازمة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. ولم تغفل الإدارة عن دعم المنشآت الجادة في تصحيح أوضاعها، حيث تم منح 1000 منشأة مهلة قانونية أخرى نظرًا لجهودها الواضحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها واستيفاء المتطلبات. وفي سياق متصل، تم إحالة 46 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك بعد ثبوت عدم التزامها بمعايير السلامة. كما صدرت 42 توصية بالغلق الفوري لمنشآت يثبت أنها تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة العاملين بها أو على المنشآت المجاورة، مما يعكس حرص الوزارة على سلامة الجميع. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفترة المذكورة تعاونًا مثمرًا مع الجهات الحكومية الأخرى. فقد شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 41 لجنة تفتيش، أسفرت عن المرور على 102 منشأة صناعية، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017، بهدف التأكد من استيفاء هذه المنشآت لإشتراطات السلامة والصحة المهنية كشرط أساسي للحصول على التراخيص اللازمة. كما تواصلت الشراكة مع وزارة التنمية المحلية، حيث شاركت الإدارة في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019. وخلال هذه اللجان، تم المرور على 318 منشأة للتأكد من توافر إشتراطات السلامة والصحة المهنية بها قبل إصدار التراخيص لمزاولة الأنشطة. لم تتوقف أنشطة الإدارة عند التفتيش والتراخيص، بل شملت أيضًا المساهمة في لجان التحكيم الطبي. فقد حضر مفتشو السلامة والصحة المهنية 4 لجان تحكيم طبي، تم خلالها عرض 91 حالة عمالية، وذلك بهدف النظر في قضايا العمال المتعلقة بالصحة والسلامة. وعلى صعيد نشر الوعي، شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 23 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية، بهدف نشر الوعي بين العمال وممثليهم بأهمية الالتزام بمعايير السلامة داخل بيئة العمل. وفي إطار الدور التوعوي المكثف الذي تضطلع به الوزارة، تم تنظيم 10 ندوات تدريبية تستهدف توعية العمال بمخاطر بيئة العمل وإشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما يساهم بشكل فعال في الحد من الحوادث والإصابات المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل. كما سعت الوزارة لضمان حقوق العمال وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية وممثلو الوزارة في 6 لجان خماسية، تم خلالها بحث 40 حالة عمالية. وتم النظر في إمكانية توفير أعمال مخففة لهؤلاء العمال أو الموافقة على خروجهم للمعاش، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل واستمرارية العملية الإنتاجية. وأخيرًا، استمرت الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات المحلية، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 34 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة. وخلال هذه الحملات، تم التفتيش على 102 منشأة للتأكد من التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية. وتؤكد الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن كل هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، حسن رداد، بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة في مواقع العمل. ويهدف ذلك إلى الحد من الحوادث والإصابات المهنية، وتعزيز استقرار بيئة العمل، مما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاج. وتشدد الوزارة على أنها ماضية قدمًا في تطبيق أحكام القانون لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت، وبالتالي تعزز الاقتصاد الوطني ككل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

