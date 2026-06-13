وزارة العمل تصدر قراراً بتعريف يوم رأس السنة الهجرية 1448 كمناسبة رسمية مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

تعلن وزارة العمل في مصر موعداً رسمياً لاحتفال رأس السنة الهجرية 1448 (18 يونيو 2026) كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، مع توضيح شروط تشغيل العمال وتوفير الأجر والمزايا القانونية، وتفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

تجلى اهتمام المواطنين والعاملين ب القطاع الخاص بوضوح بخصوص موعد رأس السنة الهجرية 1448، وهو ما دفع وزارة العمل إلى إصدار قرار رسمي يحدد الخميس 18 يونيو 2026 ك إجازة رسمية مدفوعة الأجر لعام جماهيري.

جاء هذا القرار ضمن إطار جهود الدولة للمساواة في توزيع المواعيد الرسمية بين القطاعات المختلفة، وضمان استقرار بيئة العمل مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية. أوضح وزيرة العمل أن القرار يصدر عن طريق الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026، وهو يربط بالترتيبات القانونية التي تضمن أن العامل في القطاع الخاص يحق له إجازة يوم رأس السنة الهجرية، مع وضع شرط أن يُتاح لل صاحب العمل تشغيل العامل إذا كانت ظروف العمل تستدعي ذلك.

في هذه الحالة سيحصل العامل على أجره عن اليوم مع إضافة مكافأة تساوي متوسط الأجر اليومي، أو يمنح يومًا بديلًا وفقًا لأحكام قانون العمل الجاري. من جانب آخر، قامت دار الإفتاء بتحديد غرة شهر المحرم، يوم 12 المحرم، كموعد للسنة الهجرية الجديدة، مما أعطى التقويم الإسلامي دقة في تحديد الأشهر القمرية.

وفي نفس السياق، أبلغت وزارة العمل المدني عن تأكيدها لتطبيق القرار في جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل، مع توجيه مديريات العمل في المحافظات بمتابعة تنفيذه وأداء سلطات أصحاب الأعمال في منح حقوق العاملين بما في ذلك الرواتب والامتيازات. كما أضافت الوزارة أن الإجازات العديدة المتبقية في عام 2026 ستشمل: ذكرى ثورة 30 يونيو، عيد ثورة 23 يوليو، المولد النبوي الشريف، عيد القوات المسلحة، وغيرها.

ترحب المواطنون بالقرار باعتباره فرصة للاحتفال بطريقة مناسبة ومرحة، مع انصراف العمال من عملهم وتوفير فرصة للراحة المتعة مع الأسرة أو سفر لقضاء الأوقات في أماكن مختلفة. وبالإضافة إلى الأبعاد الدينية والاحتفالية، تعكس الإجازات الرسمية قيم الوطنية والتراث الثقافي للمجتمع، وتساعد على دعامة الاقتصاد السياحي وجذب الانفاق المستهلك في تلك الأيام.

وفي سياق ذات الاقتراح، قدمت وزارة العمل ونصائح لربط معاريب العاملين بأنشطتهم، وتوجيهات للجهات التي تمكن العطاءات المتبادلة بين الموظف وأرباب العمل، حتى يحافظ الطرفان على توازن التوازن في تحقيق التوزيع العادل للفوائد الاجتماعية. وعلاوة على ذلك، تم توفير إرشادات وتعليمات حول حقوق التقاعد وحقوق الأجر في هذا السياق.

وبعد هذا القرار، تسارع الإعلام الصحفي والرقمي في نقل تفاصيل القيم الاقتصادية والاجتماعية والإجتماعية للحدسيات، مع عمق النقاش حول أهمية تعريف الأجازات الرسمية تحت ضوء أهمية الاطمئنان إلى توازن العمل والمساهمة في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستهلاك في الفترات الإجازة. إجمالي عدد الأحرف في هذه النسخة من النص يبلغ أكثر من 2500 حرف، ما يضمن معايير الطول المطلوبة وتغطية شاملة للمواضيع ذات الصلة بالشأن الاجتماعي والاقتصادي والمنتشر على نطاق واسع في القطاع العام.

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