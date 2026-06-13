وزارة المالية تقدم موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الحد الأدنى للأجور

وزارة المالية المصرية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات يونيو 2026 للعاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026.

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، حيث ستبدأ الصرف من يوم 18 يونيو بدلاً من 24 يونيو، بهدف التيسير على المواطنين وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وبحسب تصريحات الوزير أحمد كجوك، فإن المرتبات ستكون متاحة للصرف عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM) وفروع البنوك والبريد المصري في أي وقت اعتبارًا من تاريخ البدء المحدد لكل جهة، وقد دعت الوزارة العاملين إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الحكومة المصرية عن حزمة قرارات اجتماعية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية ضمن هذه الحزمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ورفع مستوى دخولهم. وتأتي هذه القرارات في إبيق سياسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. ومن المقرر أن تُطبق زيادة الحد الأدنى للأجور على مرتبات شهر يوليو 2026، في حين تُصرف مرتبات يونيو 2026 بالقيمة الحالية قبل تطبيق الزيادة، حسبما لوّحت تصريحات رسمية.

ويجدر بالمواطنين متابعة القنوات الرسمية للجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول آلية الصرف وأي تحديثات مستقبلية





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صرف المرتبات وزارة المالية الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات العام المالي 2026-2027

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