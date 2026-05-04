وزارة الصحة تتخذ إجراءات صارمة تجاه مستشفى دار الفؤاد بالمحور المركزي

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة ال صحة والسكان، عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مستشفى دار الفؤاد بالمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

جاء هذا القرار بعد أن رصدت لجان التفتيش الفني بإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة مخالفات خطيرة تتعلق بسلامة المرضى، مما دفع الوزارة إلى إصدار قرار بإيقاف عمليات النساء والتوليد بالمستشفى لمدة شهر كامل، باستثناء حالات الطوارئ. وأوضح عبدالغفار أن هذا القرار جاء نتيجة عدم التزام المستشفى بالدلائل الإرشادية الخاصة بالولادات الطبيعية الآمنة، خاصة في تطبيق تصنيف روبسون ومخطط البارتوجرام، اللذين يُعدان إجراءين فنيين إلزاميين لمتابعة المخاض بدقة وتوثيق المبررات الطبية لأي تدخل جراحي.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه تم غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني، والذي يضم 20 غرفة، لمخالفته اشتراطات الترخيص المكانية ومعايير مكافحة العدوى. وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لضبط معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وحماية صحة الأمهات والأطفال، وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

كما أوضح الدكتور عبدالغفار أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الوضع في المستشفى، مؤكداً أن أي مخالفة للمعايير الصحية ستواجه إجراءات رادعة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية المكثفة ستستمر لضمان تقديم خدمات طبية آمنة تليق بالمواطن المصري.

وفي سياق متصل، عقد وزير الصحة والسكان اجتماعاً مع نخبة من الخبراء لبحث تطوير منظومة زراعة الأعضاء، حيث تم مناقشة أحدث التقنيات الطبية في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال نقل الأعضاء. كما بحث الوزير مع مندوب فلسطين دعم المنظومة الصحية في غزة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز الدعم الطبي والتدريب للموظفين الصحيين في القطاع.

وفي إطار مبادرة صحتك سعادة، أطلق وزير الصحة مبادرة جديدة بالعيادات والمستشفيات النفسية، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات النفسية وتوفير الدعم اللازم للمرضى. وتأمل الوزارة من خلال هذه المبادرة تعزيز الوعي النفسي في المجتمع، بالإضافة إلى توفير بيئة علاجية آمنة وفعالة للمرضى. كما تلقى الوزير تقريراً عن 141 زيارة ميدانية لمتابعة 60 مستشفى و81 وحدة صحية، حيث تم رصد عدد من المخالفات التي تم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية.

وتؤكد الوزارة أنها ستواصل جهودها لتعزيز جودة الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد، مع التأكيد على الالتزام التام بالمعايير المهنية والرقابة المستمرة على المنشآت الطبية





