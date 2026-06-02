وزارة الزراعة تستعرض جهود مركز بحوث الصحراء خلال مايو

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا عن أبرز الجهود والأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية لمركز بحوث الصحراء خلال مايو.

نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا عن أبرز الجهود والأنشطة البحثية والإرشادية والخدمية والميدانية ل مركز بحوث الصحراء خلال مايو. قاد وزير الزراعة جولات مفاجئة بالمحافظات في العيد، وأشدد على تكثيف التفتيش بأسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم خلال العيد.

جاءت هذه الأنشطة في إطار تنفيذ توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء. أبرز أنشطة المركز خلال مايو: دعم التنمية الزراعية والإرشاد الزراعي، ودعم الثروة الحيوانية والتنمية البيطرية، والبحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، والتنمية المجتمعية وتمكين المرأة، ودعم الموارد المائية والتنمية المستدامة





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