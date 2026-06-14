أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح مقار لاستقبال اعتذارات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول 2026. تفاصيل المقار في محافظات القاهرة والشرقية وبني سويف والمنوفية وكفر الشيخ، وإجراءات الترشيح والتأمين، بالإضافة إلى حوافز مالية للجان.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني رسمياً عن فتح مقار استقبال طلبات الاعتذار عن participation في أعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول 2026. ستكون هذه المقار مفتوحة للطلاب والمشتركين من اليوم الأحد حتى الثلاثاء القادم، في الفترة الزمنية من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وجهت الوزارة تعليماتها إلى مديري عموم الإدارات التعليمية بتكليف مديري المدارس المستضيفة لتسهيل مهمة لجان قبول الاعتذارات، وترشيح مدير المدرسة مع فردي أمن من العاملين بالمدرسة للتعاون مع أعضاء اللجنة. كما تم التنسيق مع أقسام الشرطة لتأمين هذه المقار خلال فترة العمل. في محافظة القاهرة، تم تحديد عدة مقرات للاعتذارات حسب كل إدارة تعليمية. إدارة جنوب الجيزة: مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم (بين السرايات) وتشمل الإدارات التابعة لها جنوب الجيزة، الدقي، الهرم، العمرانية، كرداسة.

إدارة العجوزة: مدرسة ميت عقبة الابتدائية وتشمل العجوزة، الوراق، أوسيم. إدارة أبو النمرس: مدرسة منيل شيحة وتشمل أبو النمرس، الحوامدية، البدرشين. أما في محافظة الشرقية، فقد تم تخصيص مدرستين: مدرسة عمر الفاروق الرسمية للغات بجوار إدارة شرق الزقازيق التعليمية (للمتقدمين من الرجال) ومدرسة الدكتور طلبة عويضة الابتدائية خلف نادي المعلمين (للمتقدمين من السيدات). وفي محافظة بني سويف، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن مقرها الخاص لاستقبال الاعتذارات.

وكذلك في محافظة المنوفية، تم تقرير مقر رسمي للغرض نفسه. وفي محافظة كفر الشيخ، تم الإعلان عن مقر خاص بها لاستقبال طلبات الاعتذار. بخصوص حالات قبول الاعتذارات والمستندات المطلوبة، أوضحت المصادر أن الاعتذارات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 تكون للمشتركين في أعمال التصحيح. أما الاعتذار عن تقدير الدرجات للدور الأول 2026 فيتم تقديمه إلى السيد مشرف عام المادة في يوم تقدير المادة بمقر تقدير الدرجات.

يذكر أن هناك بشرى سارة أعلنها خبير تربوي تتعلق بحوافز مالية تبلغ 2000 جنيه لرؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل، و1000 جنيه للملاحظين. هذا وتأكيداً على أهمية الإجراءات، vibrantотягivat أن مقار الاعتذارات لا تقتصر على المشاركين في مرحلة الثانوية العامة فحسب، بل يشمل الترشيح جميع العاملين ضمن اللجان المرتبطة بالامتحانات. كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين إدارات المدارس وأقسام الشرطة لتأمين سير العمل في هذه المقار، مما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة منظمة وآمنة لتلقي الطلبات.

في الختام، تمثل هذه الإجراءات جزءاً من الاستعدادات المتكاملة للثانوية العامة 2026، حيث تشمل الترتيب اللوجستي للمقار، وتحديد المهام لكل من مديري المدارس والعاملين بها، فضلاً عن التنسيق الأمني. كما تعكس الحوافز المالية المعلنة اهتماماً بتطوير أداء اللجان وتحفيز القائمين على الأعمال.





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