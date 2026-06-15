وزارة التربية تكشف إجراءات قانونية جديدة ضد المعلمين المنقطعين بعد بلوغ سن التقاعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اتخاذ إجراءات قانونية جديدة تجاه المعلمين المستبقين في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد والمنقطعين عن العمل، تشمل وقف المستحقات المالية حتى انتهاء الإجراءات. كما形成ت لجان لت审查 طلبات عدم الاستبقاء لأسباب مرضية.

قررت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المعلمين المستبقين بالخدمة بعد بلوغهم سن التقاعد الذين انقطعوا عن العمل، مع التأكيد على وقف أي مستحقات مالية لجميع المعلمين المستبقين المنقطعين عند بلوغ السن القانوني من جهة العمل، حتى انتهاء الإجراءات القانونية .

وقالت الوزارة في بيان رسمي: بالإشارة إلى قانون رقم (169) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم (139) لسنة 1981، بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في الفترة من بداية العام الدراسي حتى نهايته، وإعمالاً لنص المادة (88) من القانون المشار إليه، تقرر عدم جواز تطبيق الفقرة الثانية من المادة (88) من قانون رقم (169) لسنة 2025، على أعضاء هيئة التعليم المطبق عليهم قرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995، في شأن تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بأجر كامل.

وذكرت الوزارة أن المادة (88) من قانون رقم (169) لسنة 2025، قد أقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى ثلاث سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية. وأعلنت الوزارة أنه في إطار حرصها على الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة للمعلمين المطبق عليهم المادة (88) من القانون رقم (169) لسنة 2025، الذين يُنهى خدمتهم في 1 سبتمبر، وعدم رغبتهم في الاستبقاء نظراً لظروفهم المرضية، وعدم تمكينهم من الممارسة الفعلية للتدريس بالفصول، تم تشكيل لجنة بقرار وزاري برئاسة نادية عبدالله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لفحص جميع الملفات والعرض على السلطة المختصة.

كما وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تشكيل لجنة دائمة الانعقاد بالإدارة المركزية لشئون المعلمين، على أن تكون مهمة هذه اللجنة تلقي طلبات الحالات الراغبة في عدم الاستبقاء، مع إرفاق كل طلب بالمستندات الدالة على صحة الطلب، وفحص الطلب ودراسته وعرضه على السلطة المختصة. وشددت الوزارة على مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة ترشيح من يرونه مناسباً من المديرية ليكون مسئولاً عن تجميع الطلبات سالفة الذكر، على أن ترفق البيانات التالية (الاسم - الوظيفة - رقم الموبايل) وذلك في موعد غايته الأربعاء 4 مارس 2026





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