وزارة السياحة تطلق منصة رقمية مطورة لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير

أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية منصة إلكترونية محدثة لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير، بهدف تسهيل تجربة الزوار وضمان أمنهم الرقمي من خلال الانتقال إلى النطاق الوطني الرسمي لمنع الاحتيال.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن إطلاق نسخة مطورة كلياً من المنصة الرقمية المخصصة ل حجز تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية للمتحف وتقديم خدمات تليق بمكانته العالمية.

يأتي هذا التطوير استجابةً لحاجة الزائرين لتجربة رقمية أكثر سلاسة، حيث تم تصميم المنصة الجديدة وفقاً لأحدث المعايير الدولية في مجال تجربة المستخدم، مما أدى إلى اختصار خطوات الحجز بشكل ملحوظ وتوفير واجهة تفاعلية تتسم بالبساطة والسرعة، لتسهيل وصول الزوار من مختلف أنحاء العالم إلى تذاكر دخول المتحف بكل يسر. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتوحيد الهوية الرقمية للمؤسسة، معتبراً أن الاعتماد على قناة رسمية واحدة للحجز يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة وتثبيت الطابع المؤسسي للمتحف. وأكد غنيم أن هذه الخطوة تكتسب أهمية قصوى في ظل التحديات التي يفرضها الفضاء السيبراني، حيث لوحظ انتشار عدد من المواقع غير الرسمية التي تحاول انتحال شخصية المتحف وتضليل الزوار ببيع تذاكر غير حقيقية. وشدد على ضرورة تحري الدقة من قبل الجمهور والاعتماد حصراً على الرابط الرسمي التابع للدولة، وذلك لحماية حقوق الزوار وضمان حصولهم على خدمات موثوقة بعيداً عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني التي قد يتعرضون لها عند التعامل مع منصات مجهولة. من جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات تقنية صارمة لمواجهة عمليات التزييف، حيث قررت الانتقال الكامل لاستخدام النطاق الوطني الرسمي (eg.) بدلاً من النطاقات التجارية (com.) التي كانت عرضة للمحاكاة والتقليد من قبل جهات غير معلومة. وأضاف أن استخدام النطاق الوطني يضفي طابعاً من الموثوقية الحكومية التي يصعب تزييفها، مما يضمن أمان المعاملات المالية للزوار. وأوضح شعبان أن المرحلة الحالية ستشهد تشغيل الرابط الجديد بالتوازي مع الرابط القديم كفترة انتقالية، مع تفعيل تقنيات إعادة التوجيه والروابط المتقاطعة لضمان عدم ضياع المستخدمين، حيث سيتم غلق الرابط القديم نهائياً فور استقرار العمل بالمنصة الجديدة وتأقلم المستخدمين مع التحديثات التقنية. إن هذا التطوير ليس مجرد تحسين تقني، بل هو رسالة واضحة من الدولة المصرية حول التزامها بالتحول الرقمي وحماية مواردها الثقافية والسياحية من أي استغلال غير قانوني في العالم الرقمي





