وزارة الصحة: الرضاعة الطبيعية هي الخيار الأول والحليب الصناعي بديل طبي عند الضرورة

أكدت وزارة الصحة أن الرضاعة الطبيعية هي الخيار الأمثل للرضع، وأن الحليب الصناعي يستخدم فقط كبديل طبي عند الضرورة. وأعلنت عن توفر مخزون استراتيجي من ألبان الأطفال الصناعية يغطي احتياجات 12 شهرًا.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة ال صحة والسكان، أن الرضاعة الطبيعية هي الخيار الأول والأمثل لتغذية الرضع، مشددًا على أن لبن الأم يوفر حماية متكاملة للأم والطفل على حد سواء.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن الحليب الصناعي ليس سوى بديل طبي يتم اللجوء إليه فقط في حالات الضرورة القصوى، مثل تعذر الرضاعة الطبيعية لأسباب مرضية. وأشار إلى أن لبن الأم يمثل أعظم استثمار صحي لا يمكن أن توفره مصانع الألبان الصناعية، نظرًا لفوائده الكبيرة في تعزيز مناعة الطفل وحماية الأم من بعض الأمراض. وأضاف عبدالغفار أن الوزارة تحرص على توفير مخزون كافٍ من ألبان الأطفال الصناعية المدعمة لضمان عدم حدوث أي نقص في السوق.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي لنوع إيجي وان المخصص للأطفال أقل من 6 أشهر يكفي لمدة 12 شهرًا، موزعًا بين 9 أشهر في المخزون المركزي و3 أشهر في مخازن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات. وبالنسبة لنوع إيجي تو المخصص للأطفال حتى عمر العام، فإن المخزون يغطي 7 أشهر في المخزون المركزي و3 أشهر في المخازن المحلية، مما يضع الوزارة في وضع آمن من حيث توفير الاحتياجات.

وشدد المتحدث على أهمية البدء بالرضاعة الطبيعية فور الولادة، خاصة خلال الساعة الأولى، لأنها تسهم في تقليل وفيات حديثي الولادة بنسبة تصل إلى 22%. كما أوضح الحالات التي تستوجب استخدام الحليب الصناعي، مثل استئصال الثدي لدى الأمهات، أو الأمهات من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو حالات ولادة أكثر من طفل. وفي حالة التوائم، يتم صرف الحليب الصناعي للطفل الذي لا تستطيع الأم إرضاعه طبيعيًا وفقًا للتقييم الطبي.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود حوكمة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، بحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ونائبته الدكتورة عبلة الألفي. وتم خلال الاجتماع استعراض آليات الرقابة على توزيع الألبان ومنع أي تلاعب أو تسرب للسوق السوداء، مع التأكيد على أن الأولوية تظل لتشجيع الرضاعة الطبيعية كخيار صحي أساسي.

وتأتي هذه التصريحات في إطار حملة وزارة الصحة الدائمة لنشر ثقافة الرضاعة الطبيعية بين الأمهات، حيث تنظم الوزارة دورات توعوية في الوحدات الصحية والمستشفيات. كما تتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف لتعزيز الممارسات الصحيحة. ويؤكد الخبراء أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري والحساسية، كما تقلل خطر إصابة الأم بسرطان الثدي والمبيض. وتوفر الحكومة المصرية دعما كبيرا لألبان الأطفال الصناعية، لكنها تشدد على أن هذا الدعم مخصص للحالات التي يصعب فيها الإرضاع الطبيعي.

وتهدف سياسات الوزارة إلى تحقيق التوازن بين توفير البديل الآمن وحماية حق الطفل في أفضل تغذية ممكنة. ويتم مراجعة المخزون شهريًا لضمان استدامته، مع الاستعداد لزيادة الكميات في حالات الطوارئ أو ارتفاع الطلب





