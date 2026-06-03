نفت وزارة التربية والتعليم المصرية أي نية لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة للعام 2026، مؤكدة أن الجدول المعلن رسمياً ثابت ولا تغيير فيه، ودعت الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث دراسة خلال الأيام الماضية أنباء حول احتمالية تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026 مما دفع العديد من طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم للبحث عن الحقيقة والتأكد من صحة هذه المعلومات.

فيresponse إلى هذه التساؤلات، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أنه لا Nuclear أي نية لتعديل الجدول المعلن رسمياً، مشيرة إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة. وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن الجدول الحالي تم اعتماده رسمياً من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، وقد تم إعلانه عبر بيان رسمي على جميع المنصات الرسمية للوزارة ووسائل الإعلام الحكومية، محذراaksan من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية قد تسبب القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور.

ونص البيان الرسمي الصادر عن الوزارة على أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستُجرى حسب الجدول المحدد دون أي تغيير، مع التأكيد على أن الوزارة ترصد أي محاولات لنشر معلومات مضللة وتتخذ الإجراءات القانونية ضد источها. الجدول المعلن يشمل كلا النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى جداول خاصة بطلاب المدارس المكفوفين وطلاب نظام ستيم الفرصة الثانية. الطلاب وأولياء الأمور أكدوا في تصريحات إعلامية أنهم يتابعون باستمرار أي تحديثات رسمية من الوزارة، معربين عن ارتياحهم لاستقرار الجدول وعدم وجود تغييرات مفاجئة.

الجدول الرسمي للثانوية العامة النظام الجديد يبدأ في 21 يونيو 2026 بامتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم اللغة الأجنبية الثانية في 23 يونيو، واللغة العربية في 28 يونيو، والكيمياء والجغرافيا في 2 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى في 5 يوليو، والفيزياء والتاريخ في 9 يوليو، والرياضيات البحتة في 12 يوليو، وأخيراً الرياضيات التطبيقية والإحصاء في 16 يوليو.

أما النظام القديم فيبدأ في نفس اليوم بالتربية الدينية والوطنية ثم الاقتصاد والإحصاء في 23 يونيو، واللغة العربية في 28 يونيو، واللغة الأجنبية الثانية في 30 يونيو، والكيمياء والجغرافيا في 2 يوليو، واللغة الأجنبية الأولى في 5 يوليو، والتفاضل والتكامل في 7 يوليو، والفيزياء والتاريخ في 9 يوليو، والأحياء والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس في 12 يوليو، والديناميكا في 14 يوليو، والجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة في 16 يوليو. كما تم الإعلان عن جداول خاصة بطلاب المكفوفين وطلاب نظام ستيم للفرصة الثانية بمواعيد مختلفة. 附





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