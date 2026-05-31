وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر فيديو توعوي، الإرشادات والخطوات الواجب على طلاب الثانوية العامة الالتزام بها أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2026. في هذا الفيديو، أشار الوزراء إلى عدد من التعليمات الهامة المتعلقة بكيفية كتابة بيانات الطالب على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بصورة دقيقة، بما في ذلك أهمية تظليل نموذج الامتحان المتواجد بكراسة الأسئلة وطريقة كتابة وتظليل رقم الجلوس بالشكل الصحيح وفقا لما هو موضح بالفيديو، إلى جانب شرح خطوات الإجابة في كل من ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه خلال امتحانات الثانوية العامة 2026، يجب على الطلاب استخدام قلم جاف أزرق فقط عند كتابة البيانات أو تظليل إجابات البابل شيت أو تدوين الإجابات في ورقة إجابة الأسئلة المقالية، ضمانا لصحة إجراءات التصحيح ورصد الدرجات. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم الاعتداد بأي إجابات أو إجراءات تتم بالمخالفة للتعليمات المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدة ضرورة مراجعة الطالب لكافة بياناته وإجاباته بدقة قبل تسليم أوراق الإجابة.

وأعربت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خالص أمنياتها لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 بالتوفيق والنجاح. وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد ومدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين.

ويتضمن الجدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2026، بما في ذلك مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد، والمواعيد الرسمية للأحد 21 يونيو 2026: التربية الدينية + التربية الوطنية، والثلاثاء 23 يونيو 2026: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 28 يونيو 2026: اللغة العربية، والخميس 2 يوليو 2026: الكيمياء + الجغرافيا، والأحد 5 يوليو 2026: اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 9 يوليو 2026: الفيزياء + التاريخ، والأحد 12 يوليو 2026: الرياضيات البحتة، والخميس 16 يوليو 2026: الرياضيات التطبيقية + الإحصاء. ويتمكن الطلاب من الإطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم، والمواعيد الرسمية، في الجدول المرفق.

ويعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، بموجب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمثابة مرجع أساسي لطلاب الثانوية العامة 2026، والذين يمكنهم الحصول على تفاصيل المواعيد الرسمية لامتحانات الثانوية العامة 2026، والتحقق من المواعيد الرسمية لامتحانات الثانوية العامة 2026، والاستفادة من جدول امتحانات الثانوية العامة 2026، من خلال موقع صدى البلد.

