وزارة التموين تحدد 14 حالة لحذف بطاقات التموين وتفتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026

تعلن وزارة التموين عن شروط حذف بطاقات التموين، وتفصيل خطوات تحديث البيانات وتقديم التظلمات عبر منصة مصر الرقمية بدءًا من 14 يونيو 2026.

ازدادت مؤخرًا عمليات البحث على محرك جوجل حول أسباب حذف بطاقة التموين وتفاصيل إجراءات ال تظلم ، عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الشروط التي تؤدي إلى إلغاء الدعم التمويني.

وقد حددت الوزارة أربعة عشر حالة من بينها تجاوز دخل رب الأسرة 9600 جنيه شهريًا، أو امتلاك سيارة حديثة طراز ما بعد 2017، وكذلك مصاريف مدارس تتجاوز 20 ألف جنيه، أو استهلاك فواتير كهرباء أعلى من 800 جنيه شهريًا. إضافة إلى ذلك، تُستبعد من الاستفادة من الدعم من يملك حيازات زراعية تفوق عشرة أفدنة، أو يدفع ضرائب تجاوزت مائة ألف جنيه، أو يمتلك شركة رأس مالها عشرة ملايين جنيه أو أكثر، أو لديه قيمة مضافة مرتفعة في حالة أصحاب الأعمال، أو يحقق صادرات أو واردات عالية.

كما يُعَدّ حذف بطاقة التموين نهائيًا في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة دون تقديم طلب حذف، أو سفر أحد أفراد الأسرة مع بقاء اسمه على البطاقة، أو عدم صرف الخبز والسلع التموينية لمدة ستة أشهر متتالية، أو التعدی على الأراضي الزراعية أو البناء عليها، أو ترك البطاقة في محلات البقالة أو المخبز وتكرار ضبطها أثناء الحملات التموينية. استجابةً لهذه القرارات، أعلنت الوزارة عن بدء باب تحديث البيانات للمستفيدين المحذوفين من بطاقات التموين ابتداءً من الأحد، 14 يونيو 2026، مشيرة إلى أن إتمام عملية التحديث عبر منصة "مصر الرقمية" يُعد الشرط الأساسي لتقديم أي طلب تظلم لاحقًا.

يتيح الرابط المرفق على الموقع للمتقدمين الدخول إلى المنصة، تعبئة استمارة البيانات، وطباعة نسخة منها لتقديمها إلى مكتب التموين المختص مع المستندات الداعمة. بعد ذلك، يُطلب من المواطن إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959، حيث تقوم مكاتب التموين ومديرية التموين المختصة بفحص الوثائق واتخاذ القرار المناسب بالموافقة أو الرفض.

أما بالنسبة للإجراءات التفصيلية لتقديم تظلم، فيُطلب من المواطن بعد إكمال التحديث الإلكتروني اتباع الخطوات التالية: التوجه إلى مكتب التموين التابع له، تقديم طلب رسمي لإعادة النظر في قرار الاستبعاد، إرفاق المستندات التي تثبت الأهلية، تقديم صورة من استمارة تحديث البيانات، وتسجيل بيانات التظلم لدى مركز خدمة العملاء. تُسجَّل أرقام التظلمات وتواريخها لتسهيل المتابعة عبر المنظومة الإلكترونية. وفي حال استيفاء جميع الشروط، تُعَدّ إعادة تفعيل البطاقة أو استرداد الدعم النقدي من الخيارات المتاحة.

كما توفر الوزارة دليلًا لكيفية إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين لعام 2026، والإجراءات الخاصة باستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة. كل هذه الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة توزيع الدعم وتحويله إلى نظام نقدي يضمن استفادة المستحقين فقط، مع الحفاظ على شفافية العملية ومكافحة الاستغلال





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تمويل تظلم بطاقة التموين تحديث البيانات دعم نقدي

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