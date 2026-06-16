وزارة العمل: توافر فرص عمل جديدة للشباب في شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة للشباب بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات.

أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة لل شباب بإحدى شركات القطاع الخاص ب مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة لل شباب وتلبية احتياجات سوق العمل في مختلف ال تخصصات .

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تستهدف الحاصلين على المؤهلات المتوسطة، برواتب تبدأ من 8 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، مع إمكانية زيادة الراتب وفقًا للخبرة والكفاءة. وأن الشركة تسعى إلى استقطاب كوادر شابة قادرة على العمل والالتزام بمتطلبات الوظائف المطروحة، مع توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.

وأشارت نشرة وزارة العمل إلى أن الرواتب المخصصة للوظائف المطروحة تتراوح بين 8000 و10000 جنيه شهريًا، مع إمكانية زيادة الأجر وفقًا لخبرة المتقدم ومستوى أدائه الوظيفي، وهو ما يوفر فرصة جيدة للشباب الباحثين عن الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى الدخل. وأوضحت الوزارة أن مقر العمل يقع بمدينة العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة (A3)، وهي إحدى المناطق الصناعية الكبرى التي تضم عددًا كبيرًا من المصانع والشركات العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتاحة إلى التواصل مباشرة عبر رقم الهاتف المخصص للتقديم للوظائف التابع للشركة التالي:01114427312، كما يمكن التقديم من خلال مقر وزارة العمل، أو عبر موقعها الرسمي. وأكدت الوزارة استمرارها في التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات، مشددة على أهمية متابعة نشرات التوظيف الدورية التي تصدرها الوزارة للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل.

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