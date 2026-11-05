وزارة التربية والتعليم تمدد تسجيل الشهادة الإعدادية 2027 حتى 8 نوفمبر

وزارة التربية والتعليم تمديد فترة تسجيل الشهادة الإعدادية 2027 لمدة 4 أيام إضافية من 5 إلى 8 نوفمبر 2026 لإتاحة فرصة الاستكمال للطلاب المتأخرين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار رسمي بتجديد فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة الشهادة الإعدادية لعام 2027، بهدف منح الطلاب الذين لم يتمكنوا من إتمام الإجراءات في المواعيد السابقة فرصة أخيرة للتسجيل قبل بدء الامتحانات. يأتي هذا القرار كإجراء وقائي لضمان حق جميع الطلاب في التقدم للامتحانات دون عوائق إدارية، وذلك من خلال إتاحة التسجيل عبر منصات الوزارة الرسمية ومسؤولي المدارس.

تفاصيل التمديد لمدة 4 أيام

حددّت الوزارة الفترة الزمنية الإضافية للتسجيل لتستمر لمدة 4 أيام متواصلة، حيث تبدأ من يوم الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026، وتنتهي بختام يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026. وقد صدر هذا التمديد بناءً على توصيات مديريات التربية والتعليم حول استمرار وجود حالات تأخر في تسجيل بعض الطلاب، مما استدعى التدخل المباشر للوزارة لتأمين حقوقهم التعليمية.

Also read روبيو يبحث مع نظيره الفنزويلي ترتيبات الانتخابات المقبلة

آليات التسجيل المتاحة للطلاب

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسارين رسميين لإتمام إجراءات التسجيل، الأول هو الدخول المباشر إلى منصة الشهادات العامة الإلكترونية، والثاني هو الاعتماد على مسؤولي وحدات المعلومات في المدارس الإعدادية. يُرجح أن يكون المسار الثاني هو الأبرز للفئات التي تواجه صعوبات تقنية، حيث يتولى المسؤولون إدخال البيانات ومراجعتها لضمان دقتها قبل الإغلاق النهائي للباب.

توجيهات المدارس للمراجعة العاجلة

وجهت وزارة التربية والتعليم خطاباً عاجلاً إلى جميع مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، أكدت فيه على ضرورة مراجعة سجلات المدارس فوراً لتحديد الطلاب غير المسجلين. طُلب من المدراء التنفيذيين تكليف المسؤولين في وحدات المعلومات بالمدارس الإعدادية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات التسجيل والمراجعة للطلاب المستهدفين، مع التركيز على الدقة والسرعة لتجنب أي تأخير قد يحرم الطلاب من أداء الامتحانات.

Advertisement

مواعيد عقد الامتحانات المقررة

فيما يتعلق بالجدول الزمني للامتحانات، أكدت الوزارة أن امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2027 للفصل الدراسي الأول ستُعقد خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027. هذا الموعد الثابت يبرز أهمية الالتزام بالموعد النهائي للتسجيل وهو 8 نوفمبر 2026، حيث يتطلب الأمر وقتاً كافياً لمعالجة البيانات وتجهيز جداول اللجان قبل شهرين من بداية الاختبارات.

خلفية القرارات السابقة للوزارة

يأتي قرار التمديد الأخير كخيط متصل بسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في الأشهر السابقة، حيث كان قد تم تمديد فترة التسجيل الأصلية حتى 30 أكتوبر 2026، بدلاً من الموعد المخطط 22 أكتوبر 2026. ورغم ذلك، لم تستوعب كافة الفئات المؤهلة التسجيل في الوقت المحدد، مما دفع الوزارة إلى اللجوء لهذا الإجراء الإضافي المحدد بـ 4 أيام لضمان شمولية عملية التسجيل.