وزارة التربية تُطلق خريطة 23 مدرسة مصرية يابانية لتعليم العربية واللغات في 2026/2027

تعلن وزارة التربية والتعليم عن توسيع شبكة المدارس المصرية اليابانية بإنشاء 23 مدرسة جديدة عبر الجمهورية، وتفتح باب التقديم حتى 21 يونيو للعام الدراسي 2026/2027، في إطار تحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق خريطة جديدة تشمل 23 مدرسة مصرية يابانية تُعنى بتعليم اللغة العربية واللغات الأجنبية، وستبدأ هذه المدارس نشاطها في العام الدراسي 2026/2027 .

تم توزيع المدارس الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لخطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التعليم المتعدد الثقافات وتقديم نموذج تعليمي يجمع بين المناهج العربية واليابانية الحديثة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير بيئات تعليمية متطورة تُعنى بتنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم وفق أحدث النظم التعليمية والممارسات التربوية المستندة إلى أساليب التعليم الياباني المتقدمة.

تستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في استقبال الطلبات للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة (اللغات والعربي) للعام الدراسي القادم حتى تاريخ 21 يونيو الجاري، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتقديم على الرابط https://ejspa4students.moe.gov.eg/. وعليه، دعت الوزارة أولياء الأمور إلى الإسراع في إكمال إجراءات التسجيل لاستفادة أبنائهم من فرصة الالتحاق بهذه المؤسسات التعليمية المتميزة قبل انتهاء فترة التقديم.

كما أكدت الجهة التعليمية أن المتوقع انطلاق الدراسة في ما مجموعه 101 مدرسة على مستوى الجمهورية في العام الدراسي المقبل، وهو ما يُظهر نجاح النموذج التعليمي المتكامل وإقبالاً متزايداً من أولياء الأمور على هذا النوع من المدارس. وفي سياق متصل، شددت الوزارة على أهمية الاستعداد للامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية والإعدادية، حيث تم الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026، مع توجيه نصائح للطلاب لتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على نتائجهم.

وأشاد خبير تربوي بجهود الوزارة في تحسين جودة التعليم وتوسيع الخيارات المتاحة للطلاب، مؤكدًا أن النموذج المصري الياباني يعكس رؤية مستقبلية لتعليمٍ شاملٍ يُعنى باللغات والمهارات التقنية والشخصية. وفي ختام البيان، شددت الوزارة مرة أخرى على دعوة أولياء الأمور إلى التسجيل السريع والاستفادة من الفرص المتاحة لضمان التحاق أبنائهم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة والاستفادة من بيئة تعليمية حديثة ومتنوعة





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