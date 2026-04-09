وزارة الأوقاف تفتتح (٣٠) مسجدًا جديدًا في مختلف محافظات الجمهورية

تواصل وزارة الأوقاف جهودها الحثيثة في إعمار بيوت الله ، معلنةً عن افتتاح (٣٠) مسجدًا جديدًا يوم الجمعة الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٦. يشمل هذا الإنجاز بناء (٣) مساجد جديدة، بالإضافة إلى إحلال و تجديد (١٤) مسجدًا، و صيانة و تطوير (١٣) مسجدًا آخر. يأتي هذا ال افتتاح في إطار سعي الوزارة الدائم لتوفير بيئة عبادية مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة استمرارا للجهود المبذولة من قبل الوزارة في تطوير وتحديث المساجد، بهدف تعزيز الجانب الإيماني للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال أداء العبادات. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تعمل على إعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لعمليات البناء والصيانة والتطوير، وتنظيم الأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية. ويضاف إلى ذلك، الاهتمام بتأهيل الأئمة والخطباء وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات للمصلين، بالإضافة إلى توفير المصادر التعليمية والتربوية التي تسهم في نشر الوعي الديني الصحيح. \وبعد هذه الافتتاحات، يرتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ بداية يوليو ٢٠٢٥ إلى (٩٧٦) مسجدًا. ومن بين هذه المساجد، (٧٦٠) مسجدًا تم بناؤها أو إحلالها وتجديدها بالكامل، بينما خضعت (٢١٦) مسجدًا لعمليات الصيانة والتطوير. وتؤكد هذه الأرقام على التزام الوزارة بتوسيع نطاق خدماتها وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق. ومنذ يوليو ٢٠١٤، بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وفرشها (١٤٤٦٥) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و ١٤٢ مليون جنيه. وهذا يعكس حجم الاستثمار الضخم الذي تقوم به الوزارة في قطاع المساجد، ودورها الفعال في الحفاظ على هذه المعالم الدينية الهامة. ويظهر هذا الجهد الكبير التزام الوزارة بتوفير بيئة عبادية مناسبة للمصلين، وتعزيز دور المسجد كمؤسسة دينية واجتماعية وثقافية. كما أن التنوع الجغرافي للمساجد التي سيتم افتتاحها يعكس حرص الوزارة على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتوفير الخدمات الدينية في جميع المحافظات. \وشهدت قائمة المساجد التي ستفتتح يوم الجمعة تنوعًا جغرافيًا ملحوظًا، حيث شملت محافظات متعددة. ففي محافظة البحيرة، تم إحلال وتجديد أربعة مساجد، وفي محافظة أسيوط تم إحلال وتجديد مسجدين، بالإضافة إلى بناء مسجد جديد. وفي محافظة الشرقية، تم بناء مجمعين جديدين، مع صيانة وتطوير مسجد آخر. وشملت القائمة أيضًا محافظات سوهاج، وقنا، والمنوفية، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، والجيزة، وأسوان، وكفر الشيخ، حيث تم في كل منها إما إحلال وتجديد مساجد، أو صيانتها وتطويرها. وتعكس هذه التوزيعة الجغرافية الواسعة نطاق عمل الوزارة، وسعيها لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء الجمهورية. وتجسد هذه الافتتاحات حرص وزارة الأوقاف على تلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق، وتوفير بيئة عبادية لائقة لهم. وتؤكد هذه الجهود التزام الوزارة بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها، وتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله ماديًا وروحيًا وفكريًا. وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة على أن وزارة الأوقاف مستمرة في جهودها لتحسين جودة الخدمات الدينية، وتعزيز دور المساجد في المجتمع





