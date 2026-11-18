وزارة الزراعة وشركة سينجنتا توقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تأهيل 50 ألف مطبق مبيدات وتعزيز السلامة المهنية في القطاع الزراعي المصري.

وقعت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة ل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم رسمية مع شركة سينجنتا العالمية، وذلك في إطار الاستراتيجية المشتركة الرامية إلى تعزيز معايير الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات في القطاع الزراعي المصري.

تفاصيل الاتفاقية وآلية التنفيذ

تم توقيع المذكرة تحت رعاية مباشرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، في حدث حضره نخبة من القيادات الحكومية والباحثين المتخصصين في المجال الزراعي والبيئي.

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وقعت المذكرة من الجانب الحكومي الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بينما وقعها من الجانب الشركاتي السيد أولكو شميتـهوزن، مدير منطقة الشرق الأوسط بشركة سينجنتا، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبد الله صالح، أمين اللجنة.

تهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسي إلى رفع كفاءة التدريب والتأهيل المهني، من خلال إطلاق برنامج متكامل لإعداد المدربين (TOT)، يهدف إلى تطوير جودة البرامج التعليمية المطبقة على مستوى الجمهورية.

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أهداف اللجنة والتزامات الشركة

أكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن هذه الاتفاقية تمثل استكمالًا لمسيرة شراكة ناجحة بدأت مؤشراتها الأولى في العامين 2018 و2019، وتستهدف تنفيذ حزمة من البرامج الطموحة لتحقيق المستهدف القومي.

يتمثل المستهدف الرئيسي في تأهيل 50 ألف مطبق معتمد لمبيدات الآفات على مستوى الجمهورية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في الحقول الزراعية.

التزمت شركة سينجنتا بموجب المذكرة بتوفير حقائب تدريبية متخصصة، مجهزة بأحدث أدوات ومعدات الوقاية الشخصية، لدعم الجانب العملي والميداني في برامج التدريب المقدم للمزارعين والفنيين.

الرقابة البيئية والشفافية

تناص الاتفاقية على إتاحة الفرصة للمتخصصين باللجنة للاطلاع على أحدث التكنولوجيات والمنهجيات البحثية داخل منشآت ومرافق شركة سينجنتا الدولية، بما يعزز نقل المعرفة التقنية.

كما نصت على إنشاء آلية مؤسسية دقيقة لجمع وتتبع بيانات أنشطة التدريب، مما يتيح للجنة تقييم البرامج بصورة دورية وموضوعية لضمان جودة المخرجات التعليمية.

أوضحت رئيسة لجنة المبيدات أن هذا التعاون يجسد التكامل الحقيقي بين المؤسسات الحكومية التنظيمية والقطاع الخاص، حيث تستهدف الاستراتيجية إحكام الرقابة على تداول المبيدات ونشر ثقافة الاستخدام الأمثل.

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دور سينجنتا والابتكار الزراعي

أكدت أولكوي شميتهويزن، العضو المنتدب لشركة سينجنتا في منطقة الشرق الأوسط، أن توقيع المذكرة يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة بمصر، خاصة في ظل التحديات العالمية لإنتاج الغذاء مع الحفاظ على التنوع البيولوجي.

أضافت أن التعاون مع اللجنة يستفيد من خبرتها الواسعة في تقديم برامج التدريب على السلامة، حيث ستتفضل سينجنتا بتوفير مجمل خبراتها وأدواتها ومحتواها التدريبي لدعم الجهود الوطنية.

تأتي هذه الخطوة ضمن علاقة امتدت منذ 52 عامًا بين الشركة والحكومة المصرية، وقد قدمت خلالها حلولًا لوقاية المحاصيل مستفيدة من أحدث التقنيات لدعم التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

المراكز البحثية والمستقبل الرقمي

أشارت شميتهويزن إلى أن مصر تُعد مركزًا رئيسيًا للابتكار لدى سينجنتا عبر مركز أبحاث كها، الذي يُصنف كأحد أكثر محطات الأبحاث الزراعية تقدمًا في المنطقة وركيزة أساسية في الشبكة العالمية.

توفر منصة كروب وايز (Cropwise) فرصًا جديدة للمزارعين عبر دمج صور الأقمار الصناعية وبيانات الآلات الزراعية والخطط الموسمية في منصة واحدة لرفع الإنتاجية وتقليل التأثيرات البيئية.