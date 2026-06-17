وزارة العمل تعلن عن 300 فرصة عمل لسائقي الباصات برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل المصرية عن توافر 300 فرصة عمل في أحد شركات النقل البري لشغل وظيفة سائق باصات، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تشمل 7781 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة. الوظائف تتطلب رخصة قيادة درجة أولى وخبرة لا تقل عن سنة في قيادة الباصات الكبيرة، مع مرونة في المؤهل الدراسي. تتراوح الرواتب بين 8 و15 ألف جنيه شهرياً حسب الخبرة، ويمكن التقديم مباشرة بمقر الشركة في القطامية أو عبر الهاتف. تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين الوزارة والقطاع Private لتوفير فرص عمل لائقة وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال.

في إطار نشرة التوظيف الأسبوعية التي أطلقتها وزارة العمل ، أعلنت الوزارة عن توفير 7781 فرصة عمل جديدة داخل 49 شركة خاصة بـ11 محافظة. ومن بين هذه الفرص، كشفت الوزارة عن توافر 300 فرصة عمل بإحدى شركات النقل البري للعمل في وظيفة سائق ، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.

الفرص المتاحة تستهدف شغل وظيفة سائق حاصل على رخصة قيادة درجة أولى، مع توافر خبرة لا تقل عن سنة في قيادة الباصات الكبيرة، وهي متاحة لجميع المؤهلات الدراسية. كما أوضحت وزارة العمل أن الرواتب المقررة للوظائف تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف جنيه شهريًا وفقًا للخبرة والكفاءة، وفي إطار التزام الشركات المشاركة في النشرة بتوفير بيئة عمل مناسبة.

التقديم متاح بشكل مباشر من خلال مقر الشركة بمنطقة القطامية - أول طريق العين السخنة القديم - بجوار مرور القطامية، ويمكن أيضاً التواصل للاستفسار والتقديم عبر الرقم: 01201111929. تأتي هذه الفرص ضمن ما أعلنه وزير العمل حسن رداد من استمرار الوزارة في التعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات، مع متابعة مدى التزام الشركات بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.

كما دعا وزير العمل الشباب إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية، إلى جانب الالتحاق ببرامج التدريب المهني المجانية التي تنفذها الوزارة في المحافظات المختلفة لتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية





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وظائف سائق وزارة العمل نشرة توظيف رواتب

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