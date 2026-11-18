وزير الصحة يعلن نجاح المبادرة الرئاسية في فحص 6.6 مليون طالب وتوزيع 29 ألف نظارة، مع توسع مستهدف لـ 10 ملايين طالب بحلول 2027.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، عن نجاح المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشكلات الإبصار للطلاب، مشيراً إلى فحص 6.6 مليون طالب في 11 محافظة منذ إطلاق المبادرة في مارس 2025. وأكد الوزير أن النتائج أظهرت أهمية التدخل المبكر، حيث تم توزيع 29.5 ألف نظارة طبية وإصدار 27 ألف وصفة طبية، مع إحالة 1995 حالة للرعاية المتخصصة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لتحسين جودة التعليم وصحة الأطفال.

تفاصيل المبادرة ونتائج الفحوصات الميدانية

شملت الفعاليات التي شهدتها وزارة الصحة تقريراً مفصلاً حول الإنجازات الحالية والخطة المستقبلية للتوسع. أوضح الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف إدراج المناطق الحضرية في المرحلة القادمة. هذا التوسع سيضيف نحو مليوني طالب جديد، مما يرفع المستهدف الإجمالي إلى 10 ملايين طالب بنهاية عام 2027.

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تم العمل وفق بروتوكول تعاون يربط بين وزارات الصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الجمعية العالمية لأندية الليونز. وأكد الدكتور عرفة قيقة، حاكم المنطقة 352 لأندية الليونز مصر، أن النموذج الدولي "Sight For Kids" يجمع بين الخبرات الدولية والجهود الوطنية لضمان استدامة هذه الخدمات.

أهمية الكشف المبكر وتحديات التعليم

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاستثمار في مستقبل الأطفال يتجاوز توفير التعليم ليشمل تهيئة الظروف الصحية للتعلم. وأشار إلى أن نحو 2.5 مليون طالب يعانون من مشكلات إبصار لم تُكتشف، مما يؤثر سلباً على تحصيلهم الدراسي. أكد الوزير أن ضعف الرؤية يُفسر خطأً على أنه قصور في القدرات الذهنية للطفل.

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أضاف وزير التعليم أن الزيارة الميدانية المشتركة كشفت تكرار المشكلات بين الطلاب في هذه المرحلة العمرية. مشيراً إلى أن المبادرة تجسد رؤية تربوية تربط بين صحة العين وجودة التعليم من خلال التدخل العلاجي الفوري. هذا يضمن تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وفرصهم في التعلم المستمر.

توصيات الخبراء ودور أولياء الأمور

أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالخطوة التي توفر تكافؤ الفرص بين الطلاب. أكدت أن سلامة الإبصار عامل أساسي للتركيز والقراءة، ودعت الأهالى للانتباه لعلامات مثل الاقتراب من الشاشة أو الشكوى من الصداع. حذرت من شراء نظارات دون فحص طبي دقيق.

نصحت الحزاوي بتوفير إضاءة مريحة واتخاذ فترات راحة أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية. أكدت أن الرعاية الصحية داخل المدارس رسالة إنسانية تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان بصورة متكاملة علمياً وصحياً. هذا الدعم يسهم في الحد من الصعوبات التي قد تؤثر على التحصيل الدراسي.

تكريم الجهات الداعمة والخطوات القادمة

في ختام الفعاليات، كرم وزيرا الصحة والتعليم المحافظين في 16 محافظة مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية. تم أيضاً تكريم وكلاء الوزارات وفرق العمل في محافظات بني سويف ومطروح ودمياط والفيوم والمنوفية. تأتي هذه الخطوات استكمالاً لجهود إتاحة الخدمات الوقائية لشريحة أوسع من الطلاب.