وزارة التضامن تعلن فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات 2027

فتحت وزيرة التضامن الاجتماعي باب الترشيح لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448 هـ، مع تحديد شروط صارمة للمؤسسات والمرشحين ومواعيد الاختبارات.

أعلنت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، رسميًا عن فتح باب التقديم لتولي إشراف بعثات حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية لموسم الحج لعام 1448هـ والموافق لـ2027م. وقد حددت الوزارة الفترة الزمنية الرسمية لتقديم الطلبات بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر الجاري، لتشمل هذه الفترة المرشحين الجدد والكوادر المخضرمة المؤهلة للتأهيل.

ضوابط تكوين البعثات ونسبة الإشراف

اعتمدت الدكتورة مايا مرسي ضوابط دقيقة لتكوين البعثة الإشرافية، حيث تتألف من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط، بالإضافة إلى العاملين بحكم مسئوليتهم في مديريات التضامن الاجتماعي. وتتمثل النسبة الذهبية للإشراف في تخصيص مشرف واحد لكل أربعين وستة (46) حاجًا، لضمان توفير الرعاية اللازمة وتسهيل إجراءات الحج. وتقوم المؤسسة القومية بتسمية أحد المشرفين الفائزين ليكون مشرفًا عامًا، يتولى التنسيق المباشر بين المؤسسة وبعثة المديرية، سواء في مجالات التدريب أو التعامل مع الجهات المعنية، وذلك في إطار المهام المكلف بها بشكل رسمي.

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آلية الاختبارات والقبول الصحي

شددت الدكتورة مايا مرسي على أنه لن تقبل أي طلبات إشراف أو ترشيح خارج المنظومة المحددة وبالاعتماد على المواعيد والتعليمات الصادرة، مشيرة إلى اشتراط تمتع المرشح باللياقة الصحية والبدنية الكاملة لأداء المهمة بكفاءة عالية. ويُعد عدم حضور المشرف المرشح للاختبارات في الموعد والمكان الذي تحدده المؤسسة اعتذارًا تلقائيًا عن الطلب المقدم. ويتم عقد اختبارات تحريرية اونلاين عبر الحاسب الآلي في مراكز مجهزة لقياس المهارات، وتعلن النتيجة فورًا على الشاشة (لائق أو غير لائق)، مع اشتراط اجتياز الدورات التدريبية المخصصة.

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شروط المؤسسات والمرشحين الخبيرين

أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ضرورة تسجيل الجمعية أو المؤسسة وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مع مرور سنة على القيد حتى تاريخ 31/10/2026، وأن تكون قد قدمت حجاجًا لقرعة موسم 1448هـ. كما يشترط أن يكون تقرير المراجعة المالية نهائيًا وخالٍ من الجزاءات، وأن تقدم المؤسسة مرشحًا واحدًا، أو اثنين في حال تجاوزت المصروفات النقدية ميزانيتها الـ5 ملايين جنيه. وتقتصر الشروط على الأعضاء المؤسسين أو مجلس الأمناء، مع مؤهل عالي وخبرة سابقة وعدم تجاوز سن 60 عامًا المحسوبة في 30/6/2027.

إجراءات التقديم والتظلمات الرسمية

تتم عملية التقديم يدويًا للمديرية التابع لها المرشح بين 4/11/2026 و19/11/2026، مع تشكيل لجان لفرز الطلبات وإعلان المستوفين خلال 3 أيام. يحق للمستبعدين تقديم تظلمات خلال فترة مماثلة تُبت فيها خلال 3 أيام أخرى، ثم يتابع المرشحون الناجحون تسجيل بياناتهم إلكترونيًا. ويحق للمشرفين الذين لم يجتازوا الاختبارات تقديم تظلم ورقي خلال أسبوع من تاريخ الاختبار، مع البت في الطلب خلال أسبوع آخر، قبل عقد مقابلات شخصية للناجحين والخبراء عبر لجان مؤهلة من المؤسسة.