وزارة التعليم تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وجداول الامتحانات الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2026 إلكترونياً، وحددت موعد توزيعها في المدارس. كما نشرت جداول الامتحانات للنظامين الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين والمكفوفين.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني، مساء اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أرقام جلوس طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إتاحة أرقام الجلوس في المدارس الثانوية رسمياً بدءاً من صباح الغد، الثلاثاء 2 يونيو، لتوزيعها على الطلاب. وذكرت الوزارة أن أرقام الجلوس تتضمن رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية التي سيؤدي الطالب فيها الامتحانات. ويمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام جلوسهم إلكترونياً عبر الرابط الإلكتروني المخصص، وهو https://moe-register.emis.gov.eg، وذلك باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها حريصة على توفير كل سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر. كما أعلنت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 سيبدأ رسمياً يوم الأحد 21 يونيو 2026. وفي هذا السياق، تنشر الصفحة التعليمية تفاصيل جدول الامتحانات المعتمد من وزير التربية والتعليم لطلاب النظامين الجديد والقديم، وكذلك لطلاب مدارس المتفوقين (ستيم) والمكفوفين.

وتفصيلاً، فإن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للنظام الجديد يشمل: الأحد 21 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية. الثلاثاء 23 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية. الأحد 28 يونيو: اللغة العربية. الخميس 2 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 5 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى. الخميس 9 يوليو: الفيزياء والتاريخ. الأحد 12 يوليو: الرياضيات البحتة. الخميس 16 يوليو: الرياضيات التطبيقية والإحصاء.

أما جدول النظام القديم فيشمل: الأحد 21 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية. الثلاثاء 23 يونيو: الاقتصاد والإحصاء. الأحد 28 يونيو: اللغة العربية. الثلاثاء 30 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 2 يوليو: الكيمياء والجغرافيا. الأحد 5 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى. الثلاثاء 7 يوليو: التفاضل والتكامل. الخميس 9 يوليو: الفيزياء والتاريخ.

الأحد 12 يوليو: الأحياء والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس. الثلاثاء 14 يوليو: الديناميكا. الخميس 16 يوليو: الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة. وبالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم)، فقد خصصت الوزارة جدولاً للفرصة الثانية يبدأ يوم السبت 4 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

الأحد 5 يوليو: التربية الدينية والتربية الوطنية. الاثنين 6 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية). الأربعاء 8 يوليو: مقاييس المفاهيم (الكيمياء). السبت 11 يوليو: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

الاثنين 13 يوليو: مقاييس المفاهيم (الفيزياء). الأربعاء 15 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء). السبت 18 يوليو: مقاييس المفاهيم (الأحياء) ومقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة). الاثنين 20 يوليو: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية).

الأربعاء 22 يوليو: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات). أما جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين فيشمل: الأحد 21 يونيو: التربية الدينية. الثلاثاء 23 يونيو: التربية الوطنية. الخميس 25 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية الورقة الأولى. الثلاثاء 30 يونيو: اللغة العربية الورقة الثانية. الخميس 2 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى. الأحد 5 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية.

الثلاثاء 7 يوليو: الجغرافيا الورقة الأولى. الخميس 9 يوليو: الجغرافيا الورقة الثانية. الأحد 12 يوليو: التاريخ الورقة الأولى. الثلاثاء 14 يوليو: التاريخ الورقة الثانية.

الخميس 16 يوليو: الإحصاء. وتهيب الوزارة بالطلاب الالتزام بالجداول المعلنة ومراجعة أرقام جلوسهم ومقار اللجان لتجنب أي أخطاء. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة قرارات نهائية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2026، التي ستنطلق في 6 يونيو، وذلك لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة. كما واجهت الوزارة تحديات من جماعة قرصنة إلكترونية تهدد بتسريب أسئلة الامتحانات لجميع المراحل، وأكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الامتحانات





