وزارة النقل تعلن نظام تسعير جديد لمونوريل شرق النيل مع تشغيل تجريبي مجاني

كشفت وزارة النقل عن تفاصيل نظام تسعير جديد لمونوريل شرق النيل يعتمد على عدد المحطات، مع طرح اشتراكات مخفضة للركاب، بالإضافة إلى تشغيل تجريبي مجاني لمدة 3 أيام. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكة النقل الجماعي الحديثة وربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير النقل على استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب وتنفيذ مشروعات طموحة، كما استعرض خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة الترانزيت والمواد البترولية. وكشف مصدر مطلع لصدى البلد عن تفاصيل أسعار تذاكر المونوريل، حيث ستنقسم إلى ثلاث شرائح، تبدأ من 20 جنيهًا لعدد 5 محطات، وترتفع إلى 40 جنيهًا لـ10 محطات، بينما تتراوح بين 60 و80 جنيهًا لعدد 20 محطة، في إطار نظام مرن يراعي اختلاف مسافات الرحلات.

وأضاف المصدر أن الوزارة تدرس طرح اشتراكات شهرية بأسعار مخفضة مقارنة بالتذاكر الفردية، لتشجيع الاستخدام اليومي للمونوريل، خاصة للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة. وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى اتجاه لإتاحة استخدام المونوريل مجانًا لمدة 3 أيام متتالية بدءًا من يوم الافتتاح غدًا الأربعاء، بهدف تعريف المواطنين بالخدمة الجديدة وتحفيز الإقبال عليها.

وبحسب مصادر بهيئة الأنفاق لصدى البلد، فإن التشغيل الأولي للمرحلة الأولى سيبدأ من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الأربعاء، من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً يوميًا، ضمن خطة الدولة لتوسيع شبكة النقل الجماعي الحديثة وربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحسين حركة المرور وتقليل الازدحام في العاصمة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل العام، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتوفير خدمات نقل فعالة وميسرة للمواطنين.

كما أن هذا المشروع يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية





