وزارة النقل تعلن تخفيض 50% على اشتراكات مونوريل شرق النيل

أعلنت وزارة النقل عن تخفيض 50% على جميع أنواع الاشتراكات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية في مشروع مونوريل شرق النيل، بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من المحطة الأولى إلى محطة مدينة العدالة، مع تحديد تفاصيل الأسعار لفئات المناطق المختلفة.

أعلنت وزارة النقل عن إتاحة نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل ، من خلال تخفيض قيمة التذكرة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات (الأسبوعية - الشهرية - الربع سنوية)، وذلك تزامنا مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة ب العاصمة الجديدة خلال الفترة الماضية لخدمة جمهور الركاب.

وتهدف هذه التخفيضات إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتخفيف العبء المادي على الركاب، خاصة مع بدء التشغيل الفعلي للمشروع الذي يمثل نقلة نوعية في transporte الداخلي في العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة. وقد بينت تفاصيل الاشتراكات Mortorail شرق النيل أسعارها بعد التخفيض، حيث يبلغ سعر الاشتراك الأسبوعي limited إلى 14 رحلة ضمن مدة صلاحية 14 يوما 140 جنيه برای منطقه واحده تشمل 5 محطات، و 280 جنيه للمنطقتين (10 محطات)، و 385 جنيه لثلاث مناطق (15 محطة)، و 560 جنيه للخط كامل (22 محطة).

أما الاشتراك الشهري المحدد بـ 60 رحلة خلال 60 يوما فيبلغ سعره 600 جنيه لمنطقة واحدة، و 1200 جنيه لمنطقتين، و 1650 جنيه لثلاث مناطق، و 2400 جنيه للخط كامل. أما الاشتراك الربع سنوي المحدد بـ 180 رحلة خلال 180 يوما فيبلغ سعره 1800 جنيه لمنطقة واحدة، و 3600 جنيه لمنطقتين، و 4950 جنيه لثلاث مناطق، و 7200 جنيه للخط كامل. وقد أكدت الوزارة أن هذه الأسعار سارية حتى إشعار آخر، داعية الركاب إلى الاستفادة من هذه العروض الترويجية.

ويمتد مشروع مونوريل شرق النيل لمسافة إجمالية تصل إلى نحو 56.5 كم، ويتكون من 22 محطة، ويهدف إلى ربط محافظات القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقليل الازدحام المروري على الطرق الرئيسية. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي، ومواكبة النمو العمراني والسكاني. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خدمة آلاف الركاب يوميا، وتقديم خدمة سريعة وآمنة ومريحة. وقد بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليارات الجنيهات، وتم تنفيذه بشراكة مع شركات أجنبية ومحلية متخصصة.

وتم التركيز في التصميم على معايير الأمان والاستدامة، فضلا عن دمج أنظمة التحكم الإلكترونية الحديثة. وقال مسؤول بالوزارة إن الاشتراكات تمنح للركاب مرونة في السفر، وتسمح بعدد محدد من الرحلات ضمن الفترة الزمنية المحددة. ويمكن الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمشروع أو مكاتب البيع المخصصة. وأضاف أن هناك خططا مستقبلية لتوسيع نطاق الخدمة، وإضافة محطات جديدة، وربط المشروع بوسائل النقل الأخرى كالقطار الكهربائي والاتوبيسات الترددية.

كما تم تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة في all stations، وتوفير خدمات assistive للركاب. ويأتي الإعلان عن هذه التخفيضات في إطار الاستجابة لمطالب المواطنين بخفض تكلفة النقل، وتعزيزantageage للمشروع الجديد. وقد لاقى الإعلان تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ترحيب كبير من أبناء المناطق المستفيدة. وتجدر الإشارة إلى أن مونوريل شرق النيل يعتبر أحد مشروعات النقل السريع التي تساهم في الحد من الانبعاثات الصادمة من السيارات الخاصة، مما يدعم أهداف الاستدامة البيئية.

وستبدأ فترة صلاحية الاشتراكات من تاريخ شرائها، ويمكن تجديدها إلكترونيا. وتمتاز عربات المونوريل بتصميم عصري يوفر الراحة للركاب، مع نوافذ بانورامية. كما تم توفير أنظمة تكييف مناسبة للطقس المصري. وتم تدريب السائقين والعاملين على أعلى معايير السلامة.

وتخطط الوزارة إلى إطلاق تطبيق جوال يسهل عملية الشراء والتحقق من الرصيد. وبهذه التخفيضات، تتوقع الوزارة زيادة في نسبة الإقبال على المشروع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع بدء العام الدراسي وزيادة الحركة. ويسعى المشروع إلى تحقيق التكامل مع خطوط المترو والقطارات الأخرى، ليشكل شبكة نقل متكاملة. وقد تم تحديد أسعار التذاكر الفردية منفصلة عن الاشتراكات، حيث تبلغ تذكرة الرحلة الواحدة 30 جنيه للمسافات القصيرة، و 50 جنيه للمسافات الطويلة داخل الخط.

كما توجد أسعار خاصة للطلبة وكبار السن والأطفال. ويمكن للزائرين من خارج المدينة استخدام التذاكر اليومية غير المحدودة. وسيتم العمل على زيادة عدد الرحلات حسب الطلب. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يعمل بتقنية تعليق Self-powered، مما يقلل من الضوضاء والاهتزازات.

وتم تحديد المحطات الرئيسية التي تربط مناطق سكنية densely populated بمراكز الأعمال. وبهذا التطور، تواصل مصر تطوير بنيتها التحتية في مجال النقل،烹اقدة على مشروعات قومية عملاقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مونوريل شرق النيل وزارة النقل تخفيض الاشتراكات المرحلة الأولى العاصمة الجديدة الاشتراك الأسبوعي الاشتراك الشهري الاشتراك الربع سنوي محطة المشير طنطاوي محطة مدينة العدالة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تذبذب أسعار الطماطم بأسواق المنيا.. والكيلو بـ25 و30 جنيهًاتشهد أسواق الخضروات بمحافظة المنيا تذبذبًا في أسعار الطماطم، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 25 و30 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى 50 جنيهًا قبل عيد الأضحى المبارك.

Read more »

إضافة 50 خدمة حكومية جديدة إلى منصة مصر الرقميةأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية. يهدف التوسع إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء على الروتين والبيروقراطية. تشمل الخدمات الجديدة قطاعات التوثيق والشهر العقاري، والمرور ونيابات المركبات، والأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والأنشطة التجارية. يركز التحديث على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها لتعزيز الشفافية، وتحويل المعاملات الورقية إلى خدمات إلكترونية مرنة متاحة على مدار الساعة.

Read more »

عضو التحالف الوطني توزع لحوم 50 عجلا على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخأعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من توزيع لحوم 50 عجل ا بلدي ا على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة - الوطن

Read more »

بمشاركة 50 دولة..مصر تُشارك بمعرض سياحي دولي بشنجهاي الصينيةوزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي itb china 2026 بجمهورية الصين الشعبية - الوطن

Read more »

محمد عبداللطيف: 87% نسبة حضور الطلاب وانخفاض كثافات الفصول لأقل من 50 طالبًاوزير التربية والتعليم يبحث مع مسئولي منظمة اليونسكو تعزيز التعاون في تطوير المنظومة التعليمية وإبراز التجربة المصرية كنموذج دولي للإصلاح التعليمي

Read more »

'حياة كريمة': أكثر من 50 ألف متطوع يشاركون في دعم المجتمعأكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، أن المبادرة لا تقتصر على تنفيذ مشروعات البنية التحتية فقط،

Read more »