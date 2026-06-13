وزارة الأوقاف تنظم 630 ندوة علمية وقوافل دعوية في المناطق الحدودية

في إطار خطتها الدعوية والتوعوية، تطلق وزارة الأوقاف 630 ندوة علمية بعنوان الهجرة دروس وعبر وقوافل دعوية في سبع محافظات حدودية، لتعزيز الوعي الديني والوطني ومواجهة التطرف.

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تنفيذ خطة دعوية وتوعوية مكثفة في المناطق الحدودية ، تشمل عقد 630 ندوة علمية بعنوان "الهجرة دروس وعبر"، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 من يونيو 2026 عقب صلاة العشاء، في سبع مديريات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح وشمال سيناء والسويس.

كما تنطلق القوافل الدعوية "بعثة الشرف" إلى مديريات البحر الأحمر ومرسى مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء خلال الفترة من الأربعاء 17 يونيو إلى الجمعة 26 من نفس الشهر. وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وتنفيذا لمحاور استراتيجية الوزارة الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، فضلا عن الإسهام في صناعة الحضارة من خلال نشر الوعي الصحيح وتعظيم قيمة العلم والمعرفة والإبداع.

تتناول الندوات العلمية الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وما تحمله من معاني الإيمان والصبر والتخطيط والأخذ بالأسباب، وبيان أثرها في بناء الدولة وترسيخ قيم العمل والبذل والعطاء. كما تستهدف القوافل الدعوية تعزيز الوعي الديني والوطني من خلال الدروس والندوات واللقاءات الفكرية التي ترسخ المفاهيم الصحيحة وتدعم قيم الوسطية والانتماء. وتهدف هذه الأنشطة إلى بناء وعي رشيد لدى المواطنين في المحافظات الحدودية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي قد يستغلها المتطرفون، فضلا عن تعزيز الروح الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

وتحرص الوزارة على أن تكون هذه الفعاليات شاملة ومتنوعة، تشمل مختلف الفئات العمرية والثقافية، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة. وأكدت وزارة الأوقاف أن تكثيف الأنشطة الدعوية والعلمية بالمحافظات الحدودية يأتي في إطار حرصها على الوصول برسالتها إلى مختلف ربوع الوطن، وتعزيز التواصل المباشر مع أبناء هذه المحافظات. ويأتي ذلك إيمانا منها بأهمية دور هذه المناطق في حماية الأمن القومي المصري، وضرورة توعية سكانها بالمفاهيم الدينية الصحيحة والقيم الوطنية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى بناء الإنسان المصري بناء علميا ووطنيا وأخلاقيا متكاملا، قادرا على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية، والمساهمة في تنمية مجتمعه. كما تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والانتماء، ودعم استقرار المجتمع وتماسكه، بما ينعكس إيجابا على الأمن والتنمية في هذه المناطق الحيوية. وتخطط الوزارة لمواصلة هذه الأنشطة وتوسيع نطاقها خلال الفترة المقبلة، استجابة لاحتياجات المواطنين ولتعزيز دورها في نشر الوعي الصحيح ومحاربة التطرف بجميع أشكاله





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وزارة الأوقاف المناطق الحدودية الندوات العلمية القوافل الدعوية محاربة التطرف

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